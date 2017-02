Les Dolphins font signer un contrat d'un jour à Dan Marino

The Associated Press

The Associated Press

DAVIE, Floride - Les Dolphins de Miami en sont venus à une entente avec le joueur autonome Dan Marino.

Oui, celui-là.



Plus de 17 ans après avoir complété sa dernière passe dans la NFL, et 12 ans après son admission au Temple de la renommée du football professionnel, Marino est l'un des six anciens joueurs de la formation floridienne à avoir paraphé un pacte symbolique d'une journée.

Ces contrats confirmeront qu'ils se sont retirés à titre de membres de la concession.



Marino s'est dit fier de signer ce contrat avec une organisation, une équipe et une ville qui ont eu une grande importance pour lui.



Le quart Bob Griese, le garde Larry Little, le secondeur et ailier défensif Kim Bokamper, l'ailier espacé Nat Moore et le demi de coin Sam Madison ont également signé des ententes valides pour une journée.



Ensemble, ces six joueurs ont passé 74 saisons avec les Dolphins.



Lorsqu'il a annoncé sa retraite en mars 2000, deux mois après l'élimination de son équipe face aux Jaguars de Jacksonville, Marino occupait le premier échelon dans l'histoire de la NFL aux chapitres des verges par la passe, des passes complétées, des passes tentées et des passes de touchés. Il demeure parmi le top-5 dans chacune de ces catégories.



Aujourd'hui, Marino occupe un poste de conseiller spécial auprès du président directeur-général des Dolphins, Tom Garfinkel.



Mais comme bien d'autres joueurs, Marino n'a jamais signé les documents confirmant qu'il prenait sa retraite.



Griese et Little ont contribué aux deux triomphes des Dolphins aux Super Bowl VII et VIII en 1973 et 1974.

La première de ces deux conquêtes, face aux Redskins de Washington, avait permis à la formation de l'entraîneur-chef Don Shula de compléter une saison parfaite de 17-0.



Moore a joué pendant 13 saisons avec les Dolphins, tandis que Bokamper et Madison ont passé neuf campagnes avec l'organisation.