Les Dodgers, l'option la plus probable pour Éric Gagné

(98,5 Sports) - Même si plus d'une équipe s'est intéressée au cas d'Éric Gagné depuis sa belle performance à la Classique mondiale de baseball, il semble que les Dodgers soient l'équipe la plus probable à lui offrir un contrat.

Un texte de Jeremy Filosa

Dans un entretien avec le 98,5 Sports, Gagné a indiqué qu’il continuait de lancer pour les Dodgers au camp de l’équipe et que sa préférence serait de signer avec la formation californienne cette saison.

«Ils doivent prendre certaines décisions dans les prochains jours et je sais que je vais passer en dernier. Mais c’est correct, je comprends ça. Mais j’ai tellement passé de belles années ici que ce serait fantastique d’y revenir. Tout ce que je veux, c’est une chance.»

Gagné reconnait que ce ne sera pas un pique-nique pour lui de prouver sa valeur, mais il se dit prêt à toute éventualité.

«C’est certain que ne commencerai pas dans les majeures. Mais je n’ai pas de problème à débuter dans le niveau AAA. Si ça ne devait pas fonctionner dans les majeures, je me tournerais peut-être vers le Japon. J’y suis déjà allé en 2003, et j’avais bien aimé ça.»

Gagné espère être fixé sur son avenir dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, le lanceur québécois participera aux célébrations du week-end des Blue Jays à Montréal. On rendra hommage à Gagné samedi après-midi, lui qui fait partie de la courte liste des joueurs québécois à avoir évolué dans le baseball majeur.