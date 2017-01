Les Cubs évitent l'arbitrage avec Arrieta en s'entendant pour plus de 15 M $

Gene J. Puskar / The Associated Press

Gene J. Puskar / The Associated Press

CHICAGO - Les Cubs de Chicago et l'as lanceur Jake Arrieta se sont entendus sur un contrat d'une saison et 15 637 500 $ US.

Les Cubs ont aussi annoncé vendredi que les releveurs Hector Rondon et Justin Grimm avaient signé de nouveaux contrats d'une saison.



Ils ont également échangé les chiffres qui seront présentés en arbitrage dans le dossier Pedro Strop, alors que l'équipe offre 4,6 millions $ au releveur, qui souhaite plutôt obtenir six millions $. Les deux parties espèrent toutefois trouver un terrain d'entente avant l'audience.



Arrieta a compilé un dossier de 18-8 avec une moyenne de 3,10 la saison dernière, aidant les Cubs à gagner la Série mondiale pour une première fois depuis 1908. Il a remporté le trophée Cy Young en 2015 et affiche un dossier de 54-21 avec une moyenne de 2,52 en plus de trois saisons avec les Cubs.



Âgé de 30 ans, Arrieta pourrait devenir joueur autonome après la saison 2017.