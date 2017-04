Les Capitals battent les Maple Leafs en prolongation (vidéo)

WASHINGTON - Les Maple Leafs de Toronto ont donné une petite frousse aux Capitals de Washington, jeudi, mais les favoris ont eu le dessus au premier match.

Tom Wilson a mis fin au débat en première période de prolongation et les Capitals sont venus de l'arrière pour l'emporter 3-2 au Verizon Center.



Wilson a intercepté une tentative de dégagement de Martin Marincin avant de décocher un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Frederik Andersen du côté rapproché. Le gardien des Maple Leafs a tout de même connu un bon match, repoussant 41 rondelles.

Justin Williams a enfilé l'aiguille à deux reprises pour les Capitals et Braden Hotlby a bloqué 35 lancers pour aider son équipe à se donner une priorité de 1-0 dans la série. Le deuxième affrontement se déroulera samedi.

Mitchell Marner et Jake Gardiner ont tous deux touché la cible en première période pour les Maple Leafs, qui se mesurent à l'équipe ayant amassé le plus de points cette saison dans la LNH.



Neuf joueurs des Maple Leafs effectuaient leurs débuts en séries éliminatoires, mais la nervosité ne s'est pas fait sentir au premier tiers. Marner s'est emparé d'une rondelle libre dans l'enclave et Gardiner a profité de la circulation devant Holtby pour doubler l'avance des siens.



Le calme et l'expérience des Capitals ont repris le dessus par la suite. Williams, un habitué des séries et gagnant de trois coupes Stanley, a réduit l'écart avant de ramener les deux formations à la case départ, en deuxième période. Ses deux buts ont été inscrits près du demi-cercle du gardien.