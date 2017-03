Les Canadiens humiliés par les Flames (vidéos)

Sean Monahan a inscrit un but et une mention d'aide./Photo: PC,Jeff McIntosh

Sean Monahan a inscrit un but et une mention d'aide./Photo: PC,Jeff McIntosh

(98,5 Sports) - Johnny Gaudreau a dirigé une attaque diversifiée en amassant quatre points et les Flames de Calgary ont signé une convaincante victoire de 5-0 face au Canadien de Montréal jeudi soir.

Les Flames ont inscrit un huitième gain d'affilée tout en mettant fin à la séquence de six triomphes des hommes de Claude Julien.

Dominants dès le début du match face à une formation diminuée et privée du gardien Carey Price, handicapé par un virus, les Flames ont mis la rencontre hors de portée grâce à trois buts en deuxième période contre Al Montoya.

Faits saillants:

Ce dernier a plus souvent qu'autrement été abandonné à son sort par une brigade défensive parfois poreuse.

Gaudreau a récolté des mentions d'aide sur chacun de ces trois buts, ceux du défenseur Michael Stone, de Sean Monahan et de Micheal Ferland. Les filets de Monahan et de Ferland ont été inscrits dans un intervalle de 26 secondes alors qu'il restait un peu plus de quatre minutes à jouer à la période médiane.

Gaudreau a couronné sa faste soirée de travail avec son 14e de la saison à 16:12 de la troisième période.

Le défenseur Mark Giordano, avec son 10e de la campagne au milieu du premier engagement, a réussi l'autre filet des Flames.

Outre Gaudreau, Monahan (1-1), Stone (1-1) et Michael Frolik (0-2) ont également connu un match productif.

Les Flames ont dirigé 38 tirs vers Montoya comparativement à 24 pour le Canadien en direction de Brian Elliott, auteur d'un premier jeu blanc depuis le 25 mars 2016.

Le Canadien, qui a dû se débrouiller sans Alexander Radulov, Tomas Plekanec et Brian Flynn, tous blessés, ne compte plus que deux points d'avance sur les Sénateurs d'Ottawa, qui ont vaincu les Coyotes de l'Arizona 3-2 en prolongation.

Les hommes de Claude Julien totalisent 84 points en 68 matchs comparativement à 82 points en 66 rencontres pour les Sénateurs.

Le Canadien complétera son périple de quatre matchs à l'étranger en rendant visite aux Oilers d'Edmonton dimanche.

Le résumé du match en direct



Première période

Le trio de Pacioretty, Danault et Gallagher affronte celui de Backlund, Frolik et Tkachuk lors de la première mise en jeu.

Danault rate une belle occasion de marquer au cours de sa seconde présence sur la patinoire. Devant le filet, il est passé tout près de déjouer le gardien des Flames grâce à une belle passe de Pacioretty provenant de derrière le filet.

Ce trio commence bien le match.

À la troisième minute de jeu, c'est la première présence de McCarron, qui joue à l'aile droite avec Ott (au centre) et Martinsen. Lourde unité !

Grâce à une magnifique feinte de Matthew Tkachuk (31e) à l'entrée du territoire du Tricolore, Mark Giordano compte un superbe but, à 12:22. Libre dans l'enclave, le défenseur a logé le disque dans la lucarne, à la gauche de Montoya. Mentionnons que la passe de l'attaquant des Flames qui a orchestré le jeu de manière admirable. Canadiens 0 - Flames 1. Notons que l'Américain Matthew Tkachuk, 19 ans, est le fils de Keith, qui a aujourd'hui 44 ans.

Tkachuk shake, Giordano bake pic.twitter.com/hSSaZyM3tg — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 10 mars 2017

Ayant déjà placé son équipe dans le pétrin lors du premier but des Flames, Alexei Emelin commet une seconde erreur quand il est très chancelant autour du filet de Montoya à la 13e minute. Ce n'est pas un bon retour au jeu pour le défenseur du Tricolore.

Première supérioté numérique de la soirée quand Shea Weber est puni à 5:41. Toutefois, les Flames n'ont pu profiter de l'occasion.

À 1:26, Dougie Hamilton est chassé pour son coup de bâton au visage de Phillip Danault.

Les Canadiens sont très timides au cours de la première minute de l'avantage numérique.

Tirs au but

Canadiens: 5 - 0 - 0: 5

Flames: 16 - 0 - 0: 16

Deuxième période

Les Canadiens profitaient encore de quelques secondes en avantage numérique, mais ils n'ont rien fait de très convaincant.

Le défenseur des Flames, T.J. Brodie, déjoue deux défenseurs et le gardien du Tricolore, mais durant sa feinte finale, il ne parvient pas à mettre la rondelle dans le filet.

Les joueurs des Canadiens sont-ils fatigués? Ils sont amorphes depuis au moins 15 minutes. En plus, ils semblent manquer de concentration.

À 14:20, Paul Byron et Kris Versteeg sont chassés pour s'être battu.

À 11:24, trois tirs au but, les Flames réussissent finalement à inscrire un deuxième but lorsque le lancer de Michael Stone (2e) frappe le poteau pour pénétrer ensuite dans le filet.Canadiens 0 - Flames 2. Peu de temps avant, Shea Weber a cafouillé à la ligne bleue de l'adversaire, ce qui a permis aux joueurs de Calgary de filer vers le territoire du Tricolore.

Depuis le second but, les Montréalais se sont réveillés pour joueur soudainement avec plus de mordant.

À 8:51, autre bagarre. Cette fois, se sont Steve Ott et Matt Bartkowski qui sont chassés.

Dans un intervalle de 26 secondes, les Flames marquent deux buts. D'abord celui de Sean Monahan (22e) et ensuite le superbe tir de Micheal Ferland (14e) dans le coin du filet.Canadiens 0 - Flames 4.

Les hommes de Claude Julien ont été débordés de toutes parts en deuxième période.

Tirs au but

Canadiens: 5 - 11 - 0: 16

Flames: 16 - 11 - 0: 27

Troisième période

Au terme de la première minute, l'exécution chez le Canadien ne semble pas en voie de s'améliorer.

Malgré la piètre performance de son équipe lors des 40 premières minutes, Claude Julien n'a pas changé ses trios.

La quatrième unité du Tricolore livre une belle séquence dans le territoire des Flames, à la sixième minute de jeu.

L'attaque des Canadiens est pratiquement muselée en cette dernière période. On dirait bien que les joueurs ont abandonné la victoire aux mains des Flames.

Pénalité à Lance Bouma pour avoir accroché Jordie Benn, à 6:51. Quelque 15 secondes plus tard, un revirement dans le territoire des Flames permet à Mikael Backlund se s'échapper avec la rondelle. Montoya fait cependant l'arrêt.

À 3:48, Johnny Gaudreau (14e) saisit une rondelle libre tout près du filet de Montoya pour inscrire son quatrième point de la soirée. Canadiens 0 - Flames 5.

Un match à oublier pour les Canadiens.