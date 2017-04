Les boulets de canon de P.K. Subban (vidéos)

(98,5 Sports) - Plutôt discret lors du premier tour éliminatoire quand les Predators de Nashville ont lessivé les Blackhawks de Chicago en quatre matchs, P.K. Subban a tonné, mercredi, contre les Blues de St.Louis.

Lors d’un avantage numérique des Predators en première période, le défenseur a laissé partir un boulet en direction du gardien Jake Allen qui n’a pu faire l’arrêt. D'autant plus que la rondelle a été touché au passage par Colin Wilson qui a finalement été crédité du but.

