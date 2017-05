Les Blues évitent l'élimination

ST-LOUIS - Jaden Schwartz a rompu l'égalité après 25 secondes de jeu en troisième période, vendredi, et les Blues de St. Louis ont évité l'élimination en battant les Predators de Nashville 2-1.

Les Predators mènent toujours la série de deuxième tour 3 victoires à 2. Le sixième match sera présenté dimanche à Nashville.

Schwartz a inscrit son troisième but gagnant des séries quand il a profité d'un retour après un tir de la pointe de Colton Parayko.



« Tu veux toujours marquer plus rapidement, mais tu ne penses pas vraiment à ça, a indiqué Schwartz. Tu sautes sur la glace et quand le match est à égalité ou qu'il est serré, tu veux élever ton jeu d'un cran pour aider ton équipe. »



Dmitrij Jaskin a aussi touché la cible pour les Blues, tandis que Jake Allen a effectué 21 arrêts.



James Neal a offert la réplique pour les Predators. Pekka Rinne a repoussé 30 lancers.



« Ces deux buts sont survenus parce que nous avons laissé des joueurs seuls devant le filet, a analysé Rinne. Il y a eu deux retours et deux buts. »



Les Blues avaient inséré Jaskin dans leur formation à la place d'Alex Steen, blessé au bas du corps. Il avait inscrit un seul but en 51 matchs cette saison.



Jaskin a toutefois ouvert le pointage à 5:43 du deuxième vingt, sur un retour après un tir d'Alex Pietrangelo.



« Même si Alex n'a pas joué, il nous a encouragés, a fait savoir Jaskin. Il avait justement dit que j'allais marquer. »



Neal a créé l'égalité lors d'un avantage numérique de deux joueurs avec 6:10 à faire en deuxième période. Pietrangelo et Patrik Berglund étaient au cachot quand Neal a marqué à la suite d'une belle passe transversale de P.K. Subban.



« La partie manquait un peu de rythme et de synchronisme. Nous avons écopé plusieurs pénalités, a observé l'entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette. Ils ont touché la cible en premier et nous devions faire du rattrapage. »



Pour leur part, les Blues avaient généré un seul tir lors de quatre minutes d'avantage numérique réparties sur la fin de la première et le début de la deuxième période, dont 1:50 à 5-contre-3.



Mike Fisher a bloqué trois lancers — les trois provenant du bâton de Vladimir Tarasenko — pendant l'avantage de deux hommes des Blues. Ces derniers ont marqué seulement deux buts en 28 occasions en avantage numérique depuis le début des séries.



« Nous étions persuadés que Dmitrij allait jouer un très bon match, a affirmé l'entraîneur-chef des Blues, Mike Yeo. Il a été très bon le long des bandes et dans les trois zones. »