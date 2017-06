Les Blue Jays placent le nom de J.P. Howell sur la liste des blessés

(PC) - Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du releveur J.P. Howell sur la liste des blessés pour une période de dix jours, lundi, en raison de raideurs à l'épaule gauche.

Howell, qui s'était joint aux Blue Jays à titre de joueur autonome en février, se retrouve au rancart pour la deuxième fois de la saison.



Le nom de l'artilleur de 34 ans avait été placé sur la liste des blessés entre les 8 et 25 avril en raison de douleurs à l'épaule gauche.



En 13 sorties cette saison, Howell présente une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 8,31 en huit manches et deux tiers.



Pour combler l'absence de Howell, les Blue Jays ont acheté le contrat du lanceur gaucher Jeff Beliveau de leur club-école de Buffalo au niveau AAA.



Avec Buffalo, Beliveau affiche un dossier de 3-1 et une moyenne de 3,09 en 32 manches de travail.