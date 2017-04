Les Blue Jays placent le nom de Donaldson sur la liste des blessés

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du joueur de troisième but Josh Donaldson sur la liste des blessés, vendredi.

Donaldson a aggravé sa blessure au mollet droit dans la défaite de 2-1 des Blue Jays contre les Orioles de Baltimore, jeudi soir, au Rogers Centre.



«Ça semble être grave et c'est très frustrant, a affirmé Donaldson. Sauf qu'en même temps, je dois essayer de rester positif et de revenir au bon moment pour que mon état de santé soit à son meilleur.»



Donaldson, le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015, a maintenu une moyenne de ,310 avec deux circuits et quatre points produits en neuf rencontres cette saison.



«Nous ne savons pas combien de temps durera sa blessure. Nous espérons que ça ne durera que 10 jours, a indiqué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Nous n'avions pas le choix cependant et nous devions placer son nom sur la liste des blessés.»



Donaldson a conservé une moyenne de ,284 lors de la dernière campagne. Il a claqué 37 circuits et il a produit 99 points.



Les Blue Jays ne peuvent se permettre de perdre un de leurs meilleurs frappeurs pendant une longue période de temps.



Ils ont perdu six matchs de suite et ils se mesureront aux Orioles, vendredi soir. Les Blue Jays montrent un dossier de 1-8 et il s'agit du pire début de saison de leur histoire.



«Nous n'allons pas tout de suite établir un échéancier quant à mon retour au jeu, a indiqué Donaldson. Cette blessure est trop récente. J'en saurai probablement plus dans quelques jours. Ce qui sera important, c'est que je sois prêt et en bonne santé à mon retour.»