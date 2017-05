Les Blue Jays ne font pas le poids face à Gomes et Carrasco

TORONTO - Yan Gomes a claqué un circuit de trois points pour aider les Indians de Cleveland à l'emporter 6-0 face aux Blue Jays de Toronto, mardi.

Carlos Carrasco (4-2) a blanchi le club torontois pendant sept manches, ne donnant que trois simples. Il a retiré sept frappeurs au bâton et n'a pas alloué de but sur balles.



Gomes a frappé son deuxième circuit de la saison aux dépens d'Aaron Loup. Brandon Guyer a été atteint par un tir et Abraham Almonte a cogné un simple, puis le receveur a envoyé la balle au-delà du champ gauche.



Francisco Lindor a produit un point avec son 10e double de la saison.



Lonnie Chisenhall a aussi frappé un double opportun. L'autre point des Indians est venu d'un optionnel de Yandy Diaz.



Mike Bolsinger (0-1) a permis deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.



Les Blue Jays n'ont récolté que quatre coups sûrs. Jose Bautista a connu une bonne septième manche, frappant un simple avant de voler le deuxième but.



La série va se conclure mercredi soir, quand les partants seront Danny Salazar et Francisco Liriano.