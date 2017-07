Les Blue Jays battent les A's 8-4 en 10 manches

TORONTO - Kendrys Morales a créé l'égalité avec une longue balle en neuvième manche, puis Steve Pearce a claqué un grand chelem en 10e manche, alors que les Blue Jays de Toronto ont fait fi de trois expulsions pour compléter le balayage de leur série face aux Athletics d'Oakland grâce à une victoire de 8-4, jeudi.

L'ancien des Jays Liam Hendriks (3-2) a rempli les buts en 10e en offrant des buts sur balles à Miguel Montero, Justin Smoak, puis Morales, après deux retraits. Pearce a ensuite frappé la balle en flèche par-dessus le mur au champ gauche alors que le compte était complet.



«La sensation était bonne au moment du contact», a affirmé Pearce.



«Nos releveurs ont fait du bon travail et nous avons trouvé un moyen de les aider. C'était une belle journée», a-t-il ajouté.



La victoire est allée au dossier de Roberto Osuna (3-0).



On croyait que le simple d'un point de Marcus Semien en huitième allait permettre aux Athletics de l'emporter 4-3. Cependant, Morales a cogné un circuit en neuvième manche dans un deuxième match de suite pour prolonger le suspense.



Il s'agissait de son 20e circuit de la saison et de son deuxième du match. Morales, qui avait joué les héros avec un circuit gagnant mercredi, domine les Ligues majeures cette saison avec quatre circuits en neuvième manche qui ont créé l'égalité ou donné les devants à son équipe.



Aucune des deux équipes n'a semblé apprécier le travail de l'arbitre derrière le marbre Will Little, ce qui a mené à un débordement en cinquième manche.



Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a été le premier à être renvoyé au vestiaire pour ses commentaires à partir de l'abri.



Le lanceur Marcus Stroman et le receveur Russell Martin l'ont rejoint peu de temps après, après le sixième but sur balles accordé par Stroman. Ce dernier a foncé vers le marbre et a dû être retenu par l'entraîneur sur le banc DeMarlo Hale, alors qu'il cherchait à s'en prendre à Little.



Hale a rencontré les médias à la place de Gibbons après le match.



«Nous jouons avec passion et certaines des décisions concernant la zone des prises étaient douteuses, a-t-il expliqué. Mais ça fait partie du jeu. Quelque chose a été dit et le vase a débordé.»



Stroman a effectué 90 tirs, dont seulement 52 pour des prises.



«En ce qui concerne l'arbitrage, je ne vais pas faire de commentaires, a indiqué Stroman. Je tiens à pouvoir effectuer mon prochain départ.»



Josh Donaldson a aussi frappé un circuit pour les Jays, son 10e de la saison et son premier depuis le 8 juillet.