Les Blue Jays arrachent un gain de 7-6

ST. PETERSBURG, Floride - Kevin Pillar a rompu l'égalité avec un circuit en solo en huitième et les Blue Jays de Toronto ont arraché un gain de 7-6 aux Rays de Tampa Bay, mercredi.

Pillar a établi un sommet personnel avec un 13e coup de circuit cette saison. Il a aidé les Blue Jays à mettre fin à une série de quatre défaites.



Josh Donaldson, Ryan Goins, Steve Pearce, Justin Smoak et Raffy Lopez ont aussi frappé des longues balles pour les Blue Jays.



Donaldson a frappé 11 de ses 22 circuits de la saison en août. Smoak en est maintenant à 700 coups sûrs dans les majeures. Quant à Lopez, c'était son tout premier circuit dans les grandes ligues.



Les Blue Jays sont venus près de bousiller une avance de 5-0 après deux manches, dans un match où tous leurs joueurs partants ont frappé au moins un coup sûr.



Pearce a aussi cogné un double. Le premier frappeur des visiteurs a croisé le marbre deux fois.



Donaldson a été le seul des siens à produire deux points. Son circuit a donné suivi le double de Pearce, dès la première manche.



Marcus Stroman a permis cinq points en cinq manches et un tiers. Le gain est allé à Ryan Tepera (7-1) et le sauvetage à Roberto Osuna, son 33e de la saison.



Chez les Rays, Kevin Kiermaier a produit trois points avec deux circuits. Il a aussi volé un but. Steven Souza fils a claqué son 27e circui.

Le circuit de Pillar a été concédé par Tommy Hunter (2-5).