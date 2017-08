Les Astros inscrivent quatre points en neuvième pour battre les Blue Jays

HOUSTON - Les Astros de Houston continuent de trouver des façons de gagner et ils peuvent remercier un joueur des ligues mineures pour leur dernière victoire.

Juan Centeno a frappé un simple victorieux après deux retraits en neuvième manche, couronnant une poussée de quatre points des Astros qui ont vaincu les Blue Jays de Toronto 7-6, dimanche.



Centeno a été rappelé du calibre AAA samedi, quand le receveur Evan Gattis a vu son nom être placé sur la liste des blessés en raison d'une commotion cérébrale.



«Il tire avantage des petites occasions offertes à lui, a indiqué le gérant des Astros, A.J. Hinch. C'est difficile d'avoir un impact dans un match de la façon dont il le fait. Tu te fais remarquer et tu obtiens plus d'opportunités.»



Jose Altuve a cogné un simple contre le stoppeur Roberto Osuna (3-3) pour amorcer la fin de la neuvième manche. Après un retrait, Yuli Gurriel et Marwin Gonzalez ont frappé un simple pour remplir les sentiers. Carlos Beltran a produit un point sur un optionnel et Alex Bregman a créé l'égalité grâce à un triple de deux points.



«Je ne suis pas dans cette situation sans mes coéquipiers, a affirmé Bregman. Ils ont eu de très bonnes présences au bâton et c'est ce que notre équipe a fait pendant toute la saison.»



Centeno a suivi en claquant un flèche par-dessus le joueur de premier but Justin Smoak, permettant aux Astros (71-40), les meneurs de la section Ouest de la Ligue américaine, de l'emporter.



«Quand les choses se mettent à rouler de leur côté, ils ne te laissent pas de répit, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Gibbons. C'est une formation très profonde. Ils ont eu leur élan et ils ont récolté des coups sûrs importants.»



Nori Aoki a cogné un circuit de deux points pour les Blue Jays (52-59) dans une septième manche de quatre points qui a porté la marque à 6-3. Il s'agissait de son premier coup sûr depuis qu'il a été acquis des Astros, lundi.



Francis Martes (4-1) n'a concédé aucun point en une manche et deux tiers et il a ajouté la victoire à sa fiche.



Osuna a accordé quatre points, cinq coups sûrs et il n'a retiré que deux frappeurs. Il a saboté un septième match cette saison.



Les Blue Jays tiraient de l'arrière par un point quand Kevin Pillar a réussi un simple aux dépens de Mike Fiers pour amorcer la septième manche. Aoki a suivi en frappant son troisième circuit de la campagne, au champ centre-droit.



Fiers a ensuite atteint Darwin Barney pour mettre fin à sa journée de travail. Il a été remplacé par Luke Gregerson, qui a alloué un simple à Russell Martin après un retrait. Smoak a cogné un double de deux points sur la clôture du champ centre pour faire 6-3.



Le partant des Blue Jays, Marcus Stroman, a accordé 11 coups sûrs, un sommet pour lui cette saison, mais il n'a permis que trois points, dont deux mérités, en six manches et deux tiers.



Jose Bautista a frappé une longue balle de deux points en troisième manche pour la formation torontoise.



Fiers, qui a donné quatre circuits en cinq départs en juillet, a égalé ce total en seulement deux départs en août.