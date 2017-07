Les Astros gagnent 8-7 et mettent fin à la série de quatre victoires des Orioles

BALTIMORE — La recrue Yuli Gurriel a placé quatre balles en lieu sûr, un sommet en carrière, et les Astros de Houston ont vaincu les Orioles de Baltimore 8-7, vendredi soir. Colin Moran a claqué un premier circuit et un premier triple en carrière pour les Astros. Gurriel et Brian McCann ont eux aussi cogné une longue balle.



Les Astros se sont donné une avance de 8-2 en neuvième manche, mais les Orioles ont entamé une remontée quand Adam Jones a frappé un double de deux points contre James Hoyt et Jonathan Schoop a claqué un circuit de trois points aux dépens de Chris Devenski.



Après que Chris Davis eut été retiré en tentant de surprendre une défensive spéciale avec un amorti, Ken Giles a retiré Mark Trumbo sur des prises pour enregistrer un 21e sauvetage cette saison.



Mike Fiers (7-4) a effectué 105 lancers en plus de sept manches. Le droitier a retiré neuf adversaires au bâton, dont Jones trois fois, et il n'a concédé qu'un point et six coups sûrs.



Les Orioles ont vu leur séquence de quatre victoires prendre fin.



Rangers 4 Rays 3 (10 manches)



Elvis Andrus a frappé un circuit et il a brisé l'égalité en 10e manche grâce à un simple, menant les Rangers du Texas vers un gain de 4-3 aux dépens des Rays de Tampa Bay.



Andrus, qui avait fait le tour des sentiers en première manche, a claqué un roulant contre Brad Boxberger (2-1) et Evan Longoria n'a pu le retirer au premier coussin. Delino DeShields est venu marquer l'éventuel point de la victoire.



Alex Claudio (2-0) a lancé pendant deux manches en relève à Yu Darvish et il a inscrit la victoire à sa fiche. Le gaucher a alloué un simple à Steven Souza fils en 10e manche, mais il a mis fin à la menace en forçant Adeiny Hechavarria à se compromettre dans un double jeu et en retirant Mallex Smith sur une chandelle.



Les Rangers ont mis un terme à une série de cinq revers.



Le partant des Rays, Alex Cobb, n'avait permis que trois coups sûrs jusqu'en neuvième manche, mais il n'a pu finir le travail. Les Rangers ont créé l'égalité grâce au 14e circuit de la campagne de Shin-Soo Choo.



Tigers 6 Twins 3



Victor Martinez a frappé deux circuits et les Tigers de Detroit ont doublé les Twins du Minnesota 6-3.



Anibal Sanchez (2-0) a concédé trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers pour les Tigers, qui ont perdu les services de Miguel Cabrera en quatrième. Sanchez a également retiré cinq frappeurs sur des prises.



Justin Wilson s'est occupé de la neuvième manche pour signer un 11e sauvetage en 13 tentatives.



Ervin Santana (11-7) a connu son plus court départ de la saison pour les Twins. Il a donné cinq points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers au monticule.