Les Angels marquent trois points en 9e manche et battent les Blue Jays

TORONTO - Cliff Pennington a brisé l'égalité à l'aide d'un ballon sacrifice en neuvième manche et les Angels de Los Angeles ont battu les Blue Jays de Toronto 6-5, samedi.

Accusant un retard de 5-3, les Angels ont renversé la vapeur en marquant trois points contre Roberto Osuna (3-1) en neuvième. Kole Calhoun a cogné un simple après un retrait, puis Martin Maldonado a été atteint par un tir. Ben Revere a frappé un double d'un point, puis le coureur suppléant Kaleb Cowart a croisé le marbre sur un mauvais lancer, pendant que Revere filait au troisième but. Revere a marqué sur le ballon sacrifice de Pennington au champ centre.



«Il y a des journée comme ça, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il faut tourner la page et aller de l'avant.»



Les Angels ont gagné 13 de leurs 17 derniers matchs au Rogers Centre.



Osuna a saboté une cinquième avance cette saison. Trois de ces sabotages ont été commis avant le 28 avril.



La victoire est allée à Troy Scribner (1-0), qui, à ses débuts dans les majeures, a oeuvré pendant trois manches en relève, à compter de la sixième.



Scribner a donné trois coups sûrs en sixième, dont un circuit de deux points de Miguel Montero. Il s'est repris et n'a rien donné en septième et en huitième.



«Nous avions vraiment besoin de ces trois manches-là, a dit le gérant des Angels, Mike Scioscia. Il a bien réagi après le circuit.»



Bud Norris a placé deux coureurs sur les sentiers avec des buts sur balles en neuvième, avant d'étouffer la menace en forçant Jose Bautista à frapper dans un double jeu. Norris inscrivait un 16e sauvetage.



Albert Pujols a connu un match de 0 en 3, ce qui prolonge sa disette à 0 en 24. «J'ai l'impression qu'il rate de bien peu, a dit Scioscia. Il se sent bien, il estime prendre de meilleurs élans. Je ne crois pas qu'il soit fatigué.»



Avec plusieurs recruteurs dans les gradins à l'approche de la date limite des transactions, lundi, le lanceur gaucher des Blue Jays Francisco Liriano a accordé trois points et cinq coups sûrs en six manches.