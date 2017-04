Les Alouettes prolongent le contrat d'Olafiyoe et libèrent Crompton

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont prolongé le contrat du joueur de ligne à l'attaque Jovan Olafioye, récemment acquis des Lions de la Colombie-Britannique, et ont rompu les liens avec le quart Jonathan Crompton.

Olafioye et les Alouettes sont maintenant liés jusqu'en 2019.

Le footballeur de 29 ans, qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football au cours des six dernières campagnes, a été acquis en retour des droits de négociations avec les plaqueurs David Foucault et Vincent Brown.



Il a été nommé le joueur de ligne à l'attaque par excellence dans la LCF en 2012, en plus de recevoir ce titre dans la section Ouest en trois occasions (2011, 2012 et 2015).



Depuis le début de sa carrière dans la LCF, Olafioye a effectué 126 départs consécutifs.



Crompton a disputé 15 matchs avec les Alouettes depuis qu'il s'était joint à l'équipe en 2014, complétant 200 de ses 370 passes pour des gains de 2811 verges en plus de décocher 14 passes de touché et d'être victime de 13 interceptions.

Il a remporté neuf des 13 rencontres au cours desquelles il a été le quart partant, dont huit en 2014 après que l'équipe eut débuté la saison avec une fiche de 1-7.