Les Alouettes battus lors du dernier jeu du match (vidéo)

(98,5 Sports) - Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Les Alouettes de Montréal ont eu les devants durant presque tout le match, jeudi, à Winnipeg, mais les Blue Bombers l'ont emporté 41-40 lors du dernier jeu de la rencontre.

Avec quatre secondes à faire à la rencontre, les Blue Bombers se sont retrouvés à la ligne d'une verge de l'équipe de Jacques Chapdelaine. Andrew Harris s'est faufilé de peine et de misère jusque dans la zone des buts, au point qu'il a fallu visionner les reprises afin de confirmer le touché.

Do you believe in miracles? @andrewharris33 scores the go ahead TD after an unbelievable @Wpg_BlueBombers drive #CFLGameDay pic.twitter.com/yTBI3RvfTX — CFL on TSN (@CFLonTSN) July 28, 2017

Les Alouettes semblaient avoir mis le match hors de portée des Blue Bombers en prennant l'avance 40-28 avec 1:40 à disputer au quatrième quart.

Mais les Blue Bombers (3-2) ont inscrit un touché quand Matt Nichols a lancé une passe de 4 verges à Ryan Lankford et ils ont ensuite récupéré le botté court. Les Blue Bombers ont finalement inscrit 13 points dans les 48 dernières secondes du match.

Les Alouettes (2-4) s'étaient forgé une bonne avance au quatrième quart à la suite de deux botté de précision de Boris Bede et un touché de 31 verges de Stefan Logan. L'effondrement défensif et quelques pénalités ont cependant permis à l'équipe locale de venir de l'arrière devant ses partisans.



Le quart de la formation montréalaise, Darian Durant, a complété 27 de ses 35 tentatives de passe et il a amassé 348 verges par la voie des airs. Il a réussi deux passes de touché et il a été victime d'une interception sur le deuxième jeu offensif de la rencontre.



Nichols a, quant à lui, trouvé preneur pour 34 de ses 43 passes pour des gains aériens de 358 verges. Il a lancé deux passes de touché, dont une à Clarence Denmark, au début du deuxième quart.



Dans la défaite, B.J. Cunningham a connu un fort match pour les Alouettes. Il a capté six ballons pour des gains de 109 verges et un touché. Ernest Jackson a lui aussi inscrit un majeur tandis que le botteur Boris Bede a été parfait sur ses quatre tentatives de placement. Le porteur de ballon Jean-Christophe Beaulieu a lui aussi franchi la ligne des buts.



Harris, à deux reprises, et le quart substitut Dan LeFevour ont réussi des touchés au sol pour les Blue Bombers. Justin Medlock a réussi deux placements, mais il en a également raté deux.



Les Alouettes profiteront maintenant d'une semaine de congé avant d'accueillir Jim Popp, Marc Trestman et les Argonauts de Toronto au stade Percival-Molson, vendredi le 11 août.

Demie productive

Le match a mal commencé pour le quart Darian Durant qui a été victime d’une interception dès son deuxième jeu du match. Trois jeux plus tard, le demi Andrew Harris a inscrit le premier touché du match à l’aide d’une course d’une verge.

Une course d’une verge de Jean-Christophe Beaulieu et une passe de 14 verges de Durant à B.J. Cunningham ont permis aux Alouettes de compléter le premier quart avec une avance de 14-7.

Une passe de dix verges de Matt Nichols à Clarence Denmark a remis les compteurs à zéro au deuxième quart. Les Blue Bombers semblaient sur le point de prendre les devants 17-14 par la suite, mais un ballon botté par Justin Medlock a frappé le poteau droit des buts.

Les Alouettes en ont profité pour riposter avec dix points : sept à la suite de la superbe passe de 36 verges de Durant à Ernest Jackson et trois autres à la suite du botté de précision de 28 verges Boris Bede avec quatre secondes à faire à la demie.

Les Blue Bombers répliquent

Lors de leur première séquence à l'attaque du troisième quart, les Blue Bombers franchissent tout le terrain et c'est le quart substitut Dan LeFevour qui complète la poussée avec une course de 10 verges. C'est 24-21 pour les Alouettes.

Ces derniers reprennent une avance de six points à la suite d'un autre botté de précision de Bede, avance effacée à la suite deux placements des Blue Bombers.

Les Alouettes ratent ensuite une belle occasion au début du quatrième quart. Placés à la ligne d'une verge de leurs adversaires, ils sont stoppés deux fois lors de courses au sol. Ils se contentent d'un botté de précision qui porte la marque à 30-27 en leur faveur.

Medlock rate ensuite un botté de précision de 38 verges. Les Alouettes concèdent le simple: c'est 30-28. Et c'est 33-28 à la suite d'un autre botté de précision de Bede.

Les Alouettes portent un dur coup aux Blue Bombers quand Stefan Logan inscrit un touché à la suite d'une longue course de 31 verges. Nous sommes à 40-28. Mais les Bombers ne lâchent pas et inscrivent un autre touché pour réduire l'écart à 40-35.

Mais les Bombers récupèrent le botté court et ils se retrouvent à la ligne d'une verge des Alouettes avec quatre secondes à jouer. Harris franchi difficilement la zone des buts au terme d'une course et les reprises confirment le touché. Victoire de 41-40 des Blue Bombers sur les Alouettes.