Lehkonen avait beaucoup à apprendre, Danault partait de loin

(98,5 Sports) - Phillip Danault a fait sa place chez le Canadien lors d'une autre saison qui se termine trop tôt pour les partisans. Un autre qui a gagné ses galons, c'est Artturi Lehkonen.

«Ce fut beaucoup à apprendre à ma première saison, mais plus je jouais, particulièrement en fin de saison et en séries, plus je me sentais bien et je croyais pouvoir contribuer aux succès du club», a dit Lehkonen, lundi matin, dans le vestiaire.

«Les vétérans m’ont guidé et cela m’a aidé. C’était une année cruciale pour ma carrière, mais mon objectif c'est de continuer à m’améliorer.»

«Je suis parti de loin, réalisait Danault lors de la rencontre avec les journalistes. J’aurais aimé mieux finir la saison, mais je suis satisfait. Pas totalement, mais au début, je me battais pour un poste. Là, j’ai ma confiance.»

«C’est sûr que des joueurs vont s’en aller, c'est toujours le cas après une saison, estimait l'un des francophones de l'équipe. Nous avons de très bons joueurs, des joueurs compétitifs et tout le monde veut gagner. Quelques mauvais bonds ont fait la différence dans la série contre les Rangers.»