LeBron James s'est occupé des Raptors

CLEVELAND - LeBron James a inscrit 35 points et les Cavaliers de Cleveland ont montré de quel bois ils se chauffent, dominant Toronto 116-105 alors que débutait leur série de deuxième tour face aux Raptors.

James a aussi fourni une dizaine de rebonds, tandis que Kyrie Irving a obtenu 24 points et 10 passes.



Chez les Raptors, Kyle Lowry a récolté 20 points, un de plus que DeMar DeRozan.



Serge Ibaka (15 points), P.J. Tucker (13) et Norman Powell (12) ont aussi mis l'épaule à la roue dans une cause perdante.



«En défense, je pense que nous n'avons pas affiché la robustesse qu'il fallait, a dit l'entraîneur des Raptors, Dwane Casey. Ils étaient bien reposés, et c'est presque comme s'ils avaient toujours un demi-pas d'avance sur nous.»



La série va se poursuivre mercredi soir, encore une fois au Quicken Loans Arena. Les deux matches suivants auront lieu au Air Canada Centre, vendredi et dimanche.



Après une séquence hâtive de 10 points d'affilée, les Cavaliers ont dicté le rythme avec 30, 32 et 34 points lors des trois premiers quarts.



Au deuxième engagement, des Raptors combatifs ont réduit l'avance des hôtes à 41-39, mais Cleveland a repris un élan avec deux tirs de trois points d'affilée.



Vers la fin du troisième quart, la marge était de 25 points en faveur du club local.



«Ils ont réussi des grosses poussées, nous avons répliqué un peu, puis ils revenaient à la charge. Nous devons trouver des façons de limiter leurs poussées, a dit Lowry. Nous savons qu'ils vont être intenses et efficaces à la maison. Mais il nous faut stopper leur élan, ne pas laisser la foule embarquer. Il faut mettre un frein à leurs relances.»



L'an passé, c'est en finale de l'Est que les deux clubs ont croisé le fer. Cleveland s'est imposé en six matches, en route vers un triomphe contre Golden State.



Toronto a une fiche de 1-12 dans les matches numéro 1 en séries. Ils les ont entamées du bon pied en deuxième ronde en 2001, face aux 76ers de Philadelphie.