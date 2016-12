LeBron James: athlète masculin de l'année selon AP

CLEVELAND - LeBron James s'est inquiété quand il a vu la foule grossir sur les trottoirs et les rues de Cleveland, entourant le cabriolet dans lequel lui et sa famille se trouvait. Ce n'était pas censé se produire.

James a jeté un regard à sa femme, Savannah, à leur petite fille et à ses deux fils et il a craint pour leur sécurité.



«Nous avons eu peur pendant une seconde», a avoué James.



Puis, il s'est ressaisi.



Balayant la foule, James a repéré des gens suspendus à des lampadaires et à des feux de circulation, quelques-uns étant même aux rebords des fenêtres, pour avoir l'occasion d'apercevoir les joueurs des Cavaliers, honorés par un défilé au centre-ville à leur retour victorieux de la finale de la NBA. James était stupéfait et toute son inquiétude s'est rapidement dissipée quand il a vu sur le visage des spectateurs des sourires, des rires et des larmes de joie.



«Tout le monde se réjouissait et était heureux, a confié James, en repensant à cette journée parfaite de juin lorsque Cleveland s'est transformée en immense fête. C'était plus que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était inoubliable, incroyable.»



Et il l'avait rendu possible.



James, qui a mis fin à 52 ans de déception sur la scène sportive en procurant à Cleveland un championnat et qui a utilisé son statut de supervedette pour s'impliquer dans des causes sociales, a été nommé l'athlète masculin de l'année par Associated Press. Il avait déjà remporté ce titre en 2013.



Dans le scrutin mené auprès de 59 rédacteurs en chef de quotidiens et d'autres médias, James a recueilli 24 votes de première place, devançant les olympiens Michael Phelps (16) et Usain Bolt (9), les hommes les plus rapides dans la piscine et sur piste qui n'ont pas l'habitude de terminer deuxièmes.



Le joueur de troisième but Kris Bryant des Cubs de Chicago, joueur par excellence de la Ligue nationale qui a guidé son équipe à une première conquête de la Série mondiale depuis 1908, a terminé ex aequo au quatrième rang avec le garde Stephen Curry des Warrios de Golden State, vainqueur l'an dernier. Cristiano Ronaldo, Von Miller et Andy Murray ont également obtenu des votes.



James imite Michael Jordan, le seul autre joueur de la NBA à avoir gagné cet honneur deux fois. Jordan l'a remporté trois années d'affilée de 1991 à 1993.



La gymnaste américaine Simone Biles a mérité le titre d'athlète fémine de l'année de AP, lundi.