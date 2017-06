Le vent souffle sur Erin Hills pour la ronde finale de l'Omnium des É.-U.

ERIN, Wis. - Les joueurs ont pris le parcours Erin Hills d'assaut pour la ronde finale de l'Omnium des États-Unis, dimanche, et ils devront se méfier du vent persistant.

Les bourrasques ont atteint 40 km/h et pourraient même augmenter à près de 50 km/h au courant de l'après-midi, au moment où les meneurs effectueront leur départ.



Un peu plus tard dimanche, Brian Harman, qui est à moins-12, tentera de défendre son avance d'un coup en tête sur Justin Thomas, Brooks Koepka et Tommy Fleetwood.



Rickie Fowler, qui suit à deux coups derrière, a déclaré après sa ronde samedi qu'il espérait que le vent se mette de la partie afin de rendre le parcours plus difficile.



Parmi les 24 golfeurs qui ont déjà commencé à fouler les allées au Wisconsin, seuls deux jouent sous la normale, William McGirt et Jordan Spieth. Spieth a réussi des oiselets sur ses deux premiers trous, bien que le vent jouait en sa faveur.



Aucun membre du top-16 au classement général n'a gagné de tournoi majeur auparavant.