Le scénario de rêve de Tim Raines

(98,5 Sports) - Tim Raines attend avec impatience la cérémonie dans laquelle on lui rendra hommage vendredi soir au Stade olympique, alors que les Pirates rendront visite aux Blue Jays. Il avoue au 98,5 Sports que revenir à Montréal est toujours spécial pour lui. Mais il rêve à la possibilité de s'y réinstaller en permanence.

Même si Tim Raines se plait en tant qu’instructeur des coureurs chez les Blue Jays, ce qu’il aimerait vraiment ce serait un jour d’être embauché par les nouveaux Expos à titre d’instructeur et de revenir vivre au Québec.

Peu importe le poste sauf gérant

«Ce serait incroyable! Ce serait vraiment mon scénario de prédilection. Si les nouveaux Expos m’offraient un poste d’instructeur ou même dans les bureaux, je reviendrais en courant. C’est d’ailleurs ce que j’espère le plus. Je voudrais faire partie de la relance de l’équipe, peu importe le poste.»

Ceci dit, Raines n’a pas du tout l’ambition de devenir gérant dans le baseball majeur.

Raines avoue qu’il a été dépaysé lors de son arrivée à Montréal à la fin des années ’70, surtout à cause de la langue. Mais il n’oubliera jamais à quel point les Québécois ont été bons et chaleureux envers lui.

«Montréal c’est là où j’ai grandi. Je suis arrivé à 19 ans et les gens m’ont vraiment accepté comme un des leurs. Ça m’a beaucoup aidé à l’époque. J’ai trouvé cela dur au début, car je ne connaissais pas la culture. Mais, juste de les entendre m’encourager sur le terrain était motivant. Plus le temps passait et plus je me sentais à l’aise. Les Québécois sont tellement accueillants et ouverts, et ils appréciaient l’athlète que j’étais et les performances que j’offrais.»

«J’aime Montréal du plus profond de mon cœur»

« Dans les dernières années, je suis revenu à Montréal beaucoup plus souvent et je m’y plais. Les gens me reconnaissent encore et le fait que je me pointe le nez au moins une fois par année fait en sorte que je semble demeurer d’actualité. J’aime Montréal du plus profond de mon cœur.»

Le rôle que jouait Tim Raines chez les Expos est une espèce en voie de disparition. Le modèle du premier frappeur a beaucoup changé depuis que Raines faisait la pluie et le beau temps sur les sentiers du baseball majeur.

Les statistiques avancées ont fait en sorte que les équipes sont beaucoup moins portées à voler des buts ou déposer des amortis. Ceci dit, cela a aussi permis de mettre en lumière la domination de Tim Raines à ce chapitre, lui qui réussissait tout de même à faire gagner les Expos via la vitesse et le baseball de situation.

«On réalise que je faisais partie de l'exception»

«Quand les statistiques avancées ont vraiment commencé à devenir connues, je me suis rendu compte que mes votes pour le temple augmentaient. Je crois qu’on réalise aujourd’hui que je faisais partie de l’exception. Je suis certain que les statistiques avancées ont grandement contribué à mon élection au temple.»

«Aujourd’hui les équipes cherchent plutôt des joueurs qui peuvent frapper la longue balle. Par exemple, j’apprécie un joueur comme Jose Altuve aujourd’hui. Un excellent premier frappeur, mais qui possède aussi de la puissance. C’est ça un premier frappeur dans le baseball d’aujourd’hui.»

Altuve a volé seulement 30 buts cette saison, alors que Raines pouvait en voler entre 70 et 90 par saison. Mais Raines ne frappait qu’une douzaine de circuits par année, alors que Altuve en a claqué 24 la saison dernière.

Un impressionnant trio: Carter, Dawson et Raines

Selon Raines, les deux meilleurs joueurs de l’histoire des Expos sont Andre Dawson et Gary Carter. Selon lui, son élection au temple confirme la domination des Expos de l’époque.

«Ces deux gars-là ont été mes mentors. Ce sont eux qui m’ont appris à jouer de la bonne façon. Mis à part les Yankees de certaines époques, combien d’équipes peuvent se vanter d’avoir envoyé trois joueurs de la même époque au temple? Pas beaucoup. Je pense que ça confirme à quel point nous étions bons. Je pense que l’on être fier de cela.»

Raines arrivera à Montréal jeudi, sera honoré à l’hôtel Sheraton du centre-ville dès son arrivée. Il procèdera à la mise en jeu protocolaire au Centre Bell avant le match entre le Canadien et les Panthers. Pour ensuite être participer aux célébrations du weekend au Stade olympique.

Notez que le 98,5 Sports radiodiffusera les deux matchs entre les Blue Jays et les Pirates, vendredi soir et samedi après-midi.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports