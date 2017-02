Le Rouge et Noir fait l'acqusition du quart Drew Tate des Stampeders

OTTAWA - Le Rouge et Noir d'Ottawa aurait acquis le vétéran quart Drew Tate des Stampeders de Calgary, a révélé le site internet de la Ligue canadienne de football (LCF) mardi, citant de nombreuses sources.

En retour, les Stampeders auraient reçu un choix de cinquième ronde au repêchage de 2018. La formation de l'entraîneur-chef Dave Dickenson avait préparé le terrain en offrant un pacte au vétéran quart Mitchell Gale mercredi dernier.



Tate a récolté 4670 verges de gains et lancé 32 passes de touché contre 15 interceptions en huit saisons dans la LCF. Le joueur âgé de 32 ans, qui a évolué pour l'Université de l'Iowa aux États-Unis, a également complété 380 de ses 572 passes tentées en carrière.



Même s'il a passé la majeure partie de sa carrière dans un rôle de réserviste, Tate a obtenu l'opportunité de devenir le quart partant des Stampeders en 2012, après que Henry Burris et la formation albertaine eurent rompu les ponts. Une importante blessure à une épaule l'a toutefois empêché de s'établir comme véritable quart no 1 des Stampeders.



En 2013, Tate a dû lutter contre Bo Levi Mitchell pour l'obtention du poste de quart partant, et il a éventuellement perdu.



Tate devrait être le quart réserviste derrière Trevor Harris à Ottawa. Harris a partagé le poste de quart no 1 la saison dernière avec Burris, qui a annoncé sa retraite pendant la saison morte après avoir mené le Rouge et Noir à la conquête de la coupe Grey.



Tate avait permis aux Stampeders de vaincre les Tiger-Cats de Hamilton 20-16 lors du match de la Coupe Grey en 2014, inscrivant au passage deux touchés au sol.