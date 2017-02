Le receveur Matt Wieters se joint officiellement aux Nationals de Washington

Nick Wass / The Associated Press

WEST PALM BEACH, Fla. - Les Nationals de Washington ont officiellement conclu une entente avec le receveur Matt Wieters, qui était joueur autonome.

Le pacte est concrétisé à la suite d'un test médical réussi.



Wieters empochera 10,5 M $ cette année. Le gaillard de six pieds cinq et 230 livres a une option au même montant pour 2018.



Wieters a pris part à quatre matches des étoiles, incluant celui de l'an dernier. Il jouait avec les Orioles de Baltimore depuis ses débuts dans les ligues majeures, en 2009.



Âgé de 30 ans, il frappe pour ,256 en huit saisons, avec 117 longues balles et 437 produits.



La saison dernière, Wieters a cogné 17 circuits et a produit 66 points, en 124 matches.



Il s'est classé deuxième de l'Américaine pour les points produits à sa position, derrière les 74 de Russell Martin, des Blue Jays de Toronto.