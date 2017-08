Le premier but Brandon Belt des Giants souffre d'une commotion cérébrale

SAN FRANCISCO - Les Giants de San Francisco ont placé le nom du joueur de premier but Brandon Belt sur la liste des blessés de sept jours en raison d'une commotion cérébrale, samedi, et ont rappelé le joueur de troisième but Pablo Sandoval.

Belt a été atteint par une balle courbe du lanceur recrue Anthony Banda, des Diamondbacks de l'Arizona, vendredi soir. Il est demeuré au sol pendant qu'il recevait les premiers soins du soigneur des Giants Dave Groeschner.



Il semble que Belt en soit à sa quatrième commotion cérébrale avec les Giants.



Le rappel de Sandoval, le joueur le plus utile à son équipe lors de la Série mondiale de 2012, lui permet de renouer avec la première formation avec laquelle il a joué dans les Ligues majeures.



Sandoval a paraphé un contrat des ligues mineures avec les Giants, le 22 juillet dernier, après qu'il eut été libéré par les Red Sox de Boston.



Ceux-ci lui avaient accordé un pacte de cinq ans, d'une valeur globale de 95 millions $ après la saison 2014.



En l'équivalent de deux saisons et demie avec les Red Sox, Sandoval a affiché une moyenne au bâton de ,237, avec 14 circuits et 59 points produits.



Depuis qu'il a rejoint l'organisation des Giants, Sandoval a évolué aux niveaux A, à San Jose, et au niveau AAA, à Sacramento.