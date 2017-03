Le Porto Rico résiste à la remontée des États-Unis et l'emporte 6-5

Gregory Bull / The Associated Press

SAN DIEGO - Le Porto Rico a accédé à la demi-finale de la Classique mondiale de baseball grâce à une victoire de 6-5 aux dépens des États-Unis, vendredi soir.

Le Porto Rico passe à la ronde de championnat pour une deuxième Classique consécutive. L'équipe s'était inclinée en finale contre la République dominicaine, en 2013.



Grâce à cette victoire, le Porto Rico (2-0) s'est assuré de remporter le Groupe F même s'il doit se mesurer aux Pays-Bas, mardi soir, au Dodger Stadium.



L'autre place en demi-finale sera attribuée à la formation gagnante du duel opposant les États-Unis (1-1) à la République dominicaine (1-1). Cette équipe croisera le fer avec le Japon, mardi soir.



Les Portoricains ont rapidement fait sentir leur présence en première manche et ils ont inscrit quatre points, dont trois sur des simples de Carlos Correa, Carlos Beltran et Yadier Molina.



Après un simple d'un point d'Eric Hosmer, en deuxième manche, c'est à coup de longues balles que les Américains ont réduit l'écart à 4-3. Buster Posey a étiré les bras en solo en cinquième et Adam Jones l'a imité en sixième.



Le Porto Rico a toutefois profité des largesses de Nolan Arenado pour ajouter deux points à son avance. Le joueur de troisième but des États-Unis a effectué un mauvais relais, permettant à Javier Baez et Eddie Rosario de croiser le marbre.



Malgré les encouragements des 32 463 partisans, la remontée des États-Unis s'est arrêtée en début de neuvième manche. Après deux retraits, Brandon Crawford a claqué un triple bon pour deux points au champ centre-gauche pour porter la marque à 6-5. Edwin Diaz a cependant retiré Josh Harrison au bâton pour mettre fin à la rencontre.