Le Grand Prix en 20 chiffres et dates (vidéos)

(98,5 Sports) - Le grand cirque de la Formule 1 est à Montréal cette semaine. Voici un résumé en chiffres et en dates de l'histoire du Grand Prix du Canada.

Les chiffres

6 : nombre de pilotes ayant remporté leur première victoire en Formule 1 au Grand Prix du Canada : Gilles Villeneuve (1978), Thierry Boutsen (1989), Jean Alesi (1995), Lewis Hamitlon (2007), Robert Kubica (2008) et Daniel Ricciardo (2014).

7 : le plus grand nombre de victoires remportées par un pilote au Grand Prix du Canada. Le record appartient à l’Allemand Michael Schumacher (1994, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003 et 2004).

14 : nombre de virages sur le circuit Gilles-Villeneuve

37 : nombre de Grand Prix à avoir pris place sur l’île Notre-Dame (incluant 2017)

48 : nombre de Grand Prix du Canada présentés (incluant 2017)

70 : nombre de tours à compléter sur le circuit Gilles-Villeneuve pour boucler l’épreuve

75 : 75 millions $, c’est la somme payée par les différents paliers de gouvernements pour ramener le Grand Prix du Canada au calendrier de la F1 en 2010, soit 15M$ par an durant 5 ans. Bernie Ecclestone avait retiré le Grand Prix du calendrier en 2009.

4,361 : longueur du circuit en kilomètres

305,270 : nombre de kilomètres à parcourir pour terminer la course

Les dates

27 août 1967 : première présentation du Grand Prix du Canada, sur le circuit Mosport Park, en Ontario. L’Australien Jack Brabham l’emporte.

22 septembre 1968 : première présentation du Grand Prix du Canada au Québec, sur le circuit Mont-Tremblant. Le Néo-Zélandais Denny Hulme s’impose sur McLaren-Ford.

1975 : le Grand Prix du Canada n’a pas lieu, les pilotes jugeant la piste de Mosport trop dangereuse.

9 octobre 1977 : dernière présentation du Grand Prix à Mosport Park. Le Sud-Africain Jody Scheckter remporte l’épreuve au volant de sa Wolf-Ford, propriété du Canadien Walter Wolf.

20 juin 1978 : la construction de la piste sur l’île Notre-Dame commence. Le circuit est conçu par Roger Peart, un ingénieur britannique établi à Montréal depuis 20 ans. La piste est terminée trois mois plus tard.

8 octobre 1978 : première présentation du Grand Prix du Canada à Montréal. Le pilote québécois Gilles Villeneuve, sur Ferrari, remporte la première de ses six victoires en Formule 1. Plus de 72 000 spectateurs assistent à ce moment historique.

27 septembre 1981 : si le Français Jacques Laffite remporte le Grand Prix en 1981, c’est Gilles Villeneuve qui vole le spectacle en prenant la troisième position en dépit d’un aileron tordu à la verticale.

8 mai 1982 : Gilles Villeneuve se tue lors des essais du Grand Prix de Belgique. Son nom est alors donné à la piste montréalaise. Le Grand Prix de 1982 est le premier Grand Prix à avoir lieu en juin au lieu d’octobre, comme ce fut le cas de 1978 à 1981.

13 juin 1982 : un peu plus d’un mois après le décès de Gilles Villeneuve, l’Italien Riccardo Paletti se tue lors de la présentation du Grand Prix en percutant dès le départ la Ferrari de Didier Pironi.

2 juin 1991 : probablement la pire gaffe jamais commise par un pilote à Montréal. Meneur de le course de bout en bout, Nigel Mansell salue la foule dans le dernier tour et cale son moteur en oubliant de rétrograder dans un virage. Nelson Piquet lui souffle la victoire. Mansell terminera en 6e position.

2029 : dernière année du contrat présentement en vigueur entre le promoteur François Dumontier et Formula One Management (FOM). Les amateurs n'ont plus à craindre les coups de tête de Bernie Ecclestone.

(Sources: Wikipedia, Circuit Gilles-Villeneuve.ca, Encyclopédie Canadienne)