Le Galaxy congédie l'entraîneur-chef Curt Onalfo et embauche Sigi Schmid

CARSON, Calif. - Le Galaxy de Los Angeles a congédié jeudi son entraîneur-chef Curt Onalfo après seulement 20 matchs à la barre du club, qui connaît son lot d'ennuis cette saison en Major League Soccer (MLS).

L'équipe californienne a ensuite embauché le vétéran entraîneur-chef Sigi Schmid.



Suite au départ du vétéran entraîneur Bruce Arena, qui s'est joint au programme de l'équipe nationale américaine, Onalfo a reçu une promotion de l'équipe de développement et présenté une fiche de 6-10-4. En dépit de la présence de nombreux vétérans bien rémunérés, Onalfo n'a jamais pu soutirer de performances constantes du Galaxy, qui croupit au neuvième rang de l'Association Ouest.



Schmid, qui est originaire d'Allemagne, a grandi à Los Angeles et a passé 28 ans à UCLA à titre de joueur et d'entraîneur. Il a profité de son séjour à l'université pour remporter trois titres de la NCAA.



Le premier séjour de Schmid avec le Galaxy a commencé en 1999. Il a notamment contribué à la première conquête de la Coupe MLS du Galaxy en 2002.



Schmid a ensuite dirigé le Crew de Columbus et les Sounders de Seattle, devenant d'ailleurs le premier entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe d'expansion en 2009. Les Sounders l'ont congédié l'été dernier, avant de décrocher la Coupe MLS.