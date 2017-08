Le favori Rafael Nadal amorce sa route avec un gain contre Borna Coric

MONTRÉAL - Le favori du tournoi, l'Espagnol Rafael Nadal, a amorcé sa route vers le titre de la Coupe Rogers en disposant du Croate Borna Coric 6-1, 6-2, mercredi soir, au deuxième tour.

Nadal a maintenant sur son passage le Canadien de 18 ans Denis Shapovalov, qui a causé une suprise en sortant vainqueur d'un duel contre l'Argentin Juan Martin del Porto, plus tôt en après-midi.



Nadal a fait courir son adversaire de long en large du terrain et il a exécuté des coups tout en finesse le long des lignes pour se débarrasser de Coric en une heure 12 minutes.



Le Croate a livré une belle bataille à la première tête de série lors des deux premiers jeux de la manche initiale, mais Nadal ne lui a donné que deux points lors des trois parties suivantes pour prendre les devants 5-0 et éventuellement s'emparer du premier set.



Rafael Nadal à la coupe Rogers, mercredi/Photo: Cogeco Média/Dominic Couture - Flash Quebec

L'Espagnol a poursuivi son travail de démolition en deuxième manche, mais les première et sixième parties ont été un peu plus ardues. Coric a notamment forcé quelques égalités alors que le gaucher a semblé irrité par un problème technique, à 4-1.



Le favori, qui avait brisé son rival d'emblée au deuxième set, a échappé les troisième et septième parties, mais la puissance et la précision de ses coups lui ont permis de fermer la porte.



Quant à l'Australien Nick Kyrgios (no 16), il est facilement passé au troisième tour en l'emportant 6-2, 6-3 contre l'Italien Paolo Lorenzi.