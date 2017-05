Le derby Kovalchuk peut commencer

(98,5 Sports) - C'est dans l'air depuis quelques semaines déjà, mais c'est maintenant officiel: Ilya Kovalchuk va bel et bien jouer dans la Ligue nationale la saison prochaine.

Ray Shero, le directeur général des Devils du New Jersey - l'équipe qui possède les droits du joueur russe - a confirmé à l'informateur hockey de TSN Pierre LeBrun que l'agent de Kovalchuk, Jay Grossman, pouvait maintenant discuter avec les 31 équipes du circuit Bettman.

Kovalchuk can't officially sign an NHL contract until July 1. So lots of time for all this to play out. But the Kovalchuk sweepstakes are on