Le CIO est «très heureux» de l'avancement des préparatifs à Pékin

PÉKIN, Chine - Le Comité international olympique (CIO) s'est dit «très heureux» des préparatifs de Pékin en vue des Jeux d'hiver de 2022, dans la foulée des garanties selon lesquelles les principaux sites seront terminés trois ans avant la tenue des événements.

Pékin table en grande partie sur son succès dans l'organisation des Jeux olympiques d'été en 2008, y compris la réutilisation d'une grande partie de l'infrastructure d'origine. Les organisateurs disent que les sites principaux et les installations secondaires seront prêts d'ici la fin de 2019.



Le président du comité de coordination du CIO, Alexander Zhukov, a déclaré qu'il avait pleine confiance dans la capacité de Pékin de tenir avec succès les jeux.



Le CIO est «très heureux des progrès réalisés par Pékin 2022», a déclaré Zhukov, mardi, lors d'une conférence de presse à la suite d'une deuxième visite des installations et des bureaux des organisateurs.



«Cette visite m'a donné une entière confiance que cette mission sera réalisée et j'ai hâte de revenir pour notre prochaine visite l'année prochaine?, a déclaré Zhukov.



Pékin est la première ville à avoir obtenu à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Les principaux événements de ski et de glisse se tiendront loin de la ville en raison du manque de neige, bien que les organisateurs disent qu'une liaison ferroviaire à grande vitesse déjà en construction limitera au minimum les temps de déplacement.



Cai Qi, le plus haut fonctionnaire de Pékin et nouveau président du comité organisateur, a déclaré que le président chinois Xi Jinping appuie pleinement le travail du comité organisateur.



«Nous allons compléter la construction des principaux sites et installations d'infrastructure d'ici la fin de 2019», a promis Cai.



Pendant la visite, les membres de la commission de coordination se sont rendus dans quatre sites à Pékin: le nouvel ovale de patinage de vitesse; le stade intérieur de la Capitale; le centre sportif Wukesong qui a organisé les épreuves masculines de basketball de 2008 et le parc Shougang Industry où se trouve le comité organisateur.



En 2015, Pékin a été préférée à Almaty, au Kazakhstan.