Le Canadien s'incline 2-1 dans un match sans signification

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal avait deux tâches précises à son agenda, mercredi soir, face aux Sabres de Buffalo : poursuivre sur sa lancée gagnante des derniers jours et éviter les blessures. Dans les deux cas, c'est raté.

Le Tricolore (46-25-9, 101 points), qualifié pour les séries éliminatoires et assuré de conclure le calendrier au sommet de la section Atlantique, a subi un revers de 2-1 face aux Sabres.

Quant à Alexei Emelin, il a quitté la rencontre et il n'a pas joué en troisième période.

Les Sabres, qui disputaient leur dernière rencontre à domicile et qui étaient déjà exclus d'une place dans les séries éliminatoires, ont profité de buts du défenseur Rasmus Ristolainen, en première période, et de Tyler Ennis, au deuxième vingt, contre Carey Price.

La riposte du Canadien est venue de Tomas Plekanec, auteur de son dixième but de la saison dès la première minute de jeu de la troisième période, aux dépens de Robin Lehner, qui s'est relevé après sa contre-performance de lundi contre les Maple Leafs de Toronto.



Le but de Plekanec était le 226e de sa carrière, ce qui lui a permis de doubler Stéphane Richer au 17e rang dans l'histoire du Tricolore.



Les hommes de Claude Julien ont plus tard eu l'occasion d'égaler le score pendant une pénalité mineure à Ristolainen, en milieu de période, mais ils n'ont été limités qu'à un tir.



Julien a retiré Price au profit d'un sixième attaquant avec environ 75 secondes à écouler au temps réglementaire, et la formation montréalaise n'a obtenu qu'une seule vraie bonne chance de marquer, mais le tir des poignets du défenseur Andrei Markov a raté la cible de très peu.



Lehner a repoussé 31 rondelles pendant que Price stoppait 28 tirs.



Le Canadien s'est présenté au domicile des Sabres avec une formation légèrement différente de celle de lundi contre les Panthers de la Floride, alors que Claude Julien a permis aux attaquants Torrey Mitchell et Brian Flynn de réintégrer l'alignement.



Steve Ott, Andreas Martinsen et Michael McCarron se sont contentés du rôle de spectateurs.



Les défenseurs Shea Weber et Jordie Benn manquaient de nouveau à l'appel. En matinée, Claude Julien avait fait savoir que la blessure au bas du corps de Weber n'était pas grave, tandis qu'il avait dit avoir confiance de revoir Benn lors des séries éliminatoires.



Avant d'entamer la «vraie saison», le Canadien devra disputer deux autres matchs, soit vendredi soir, à domicile contre le Lightning de Tampa Bay, et samedi, à Detroit, face aux Red Wings.

(Avec Presse Canadienne)