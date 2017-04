Le Canadien l'emporte en prolongation (vidéo)

On en parle en ondes : Montage final (Victoire 2-1 en prolongation contre Tampa Bay) (5:15) Publié le samedi 01 avril 2017 dans Après-match du Canadien et Le hockey des Canadiens Avec Martin McGuire et Dany Dubé

TAMPA, Fla. - Alexander Radulov a joué les héros dès la première minute de la période de prolongation et le Canadien de Montréal a vaincu le Lightning de Tampa Bay 2-1, samedi soir, pour signer une quatrième victoire de suite.

Radulov a bénéficié d'une belle passe de son capitaine Max Pacioretty, qui s'est emparé de la rondelle après avoir vu son lancer être bloqué, et il a trompé la vigilance d'Andrei Vasilevskiy grâce à un tir flottant.



Phillip Danault a marqué l'autre but du Tricolore et Pacioretty a complété le match avec deux mentions d'assistance, lui qui a obtenu au moins un point dans un quatrième match consécutif.

Le Québécois Yanni Gourde a permis au Lightning d'aller chercher un point important lorsqu'il a déjoué Carey Price à mi-chemin au troisième vingt.



Si le pointage n'a pas été plus élevé, c'est que les deux gardiens ont offert d'excellentes prestations entre leurs poteaux respectifs. Price n'a fait face qu'à 22 lancers, mais il a su se dresser au bon moment devant ses adversaires et il a enregistré une 37e victoire cette saison.

Vasilevskiy a encaissé la défaite, mais il n'a rien eu à se reprocher. Le Russe de 22 ans a stoppé 34 tirs et il a effectué plusieurs bijoux pour garder son équipe dans la rencontre.



Le Lightning s'est incliné pour une première fois en cinq parties et ils ont subi un dur coup dans leur tentative de participer aux séries dans l'Association Est. Ce revers, combiné aux victoires des Bruins de Boston et des Maple Leafs de Toronto, laisse la troupe de Jon Cooper à quatre points du huitième et dernier rang avec cinq matchs à jouer.



Les hommes de Claude Julien poursuivront leur voyage à l'étranger et disputeront leur prochaine partie lundi soir, contre les Panthers de la Floride.



Tout un spectacle



Au cours des dernières années, les deux formations ont eu l'habitude de se livrer des duels serrés, notamment en séries éliminatoires, et les partisans ne pouvaient s'attendre à un match différent, samedi.



Dwight King a eu la première bonne occasion de marquer de la rencontre, s'échappant seul devant Vasilevskiy dès la troisième minute de jeu, mais son tir faible n'a pas été très menaçant pour le gardien du Lightning. Le Canadien a par la suite utilisé sa vitesse à bon escient pour orchestrer quelques attaques en zone adverse, mais les locaux ont répondu avec la même recette, offrant du jeu spectaculaire d'un bout à l'autre de la patinoire.



En fin de première période, Brayden Point a reçu une superbe passe de Nikita Kucherov pour se présenter devant Price, mais ce dernier a fermé la porte en bloquant les angles de tir. Quelques secondes plus tard, Alexander Radulov a effectué un bel effort individuel pour pousser le disque vers Pacioretty, qui s'est buté à la jambière gauche de Vasilevskiy.



Le gardien du Lightning a refait le coup au deuxième tiers, mais cette fois, ce sont Andrei Markov et Alex Galchenyuk qui ont goûté à sa médecine, lors de deux déplacements latéraux bien exécutés. Il aura fallu une confusion entre Vasilevskiy et son défenseur Victor Hedman pour que la porte s'ouvre au Tricolore. Posté devant le demi-cercle, Danault a poussé une rondelle libre derrière la ligne rouge pour donner les devants 1-0 à son équipe.



Sentant la soupe chaude au troisième engagement, le Lightning a forcé la tenue d'une période de prolongation en nivelant la marque sur une belle déviation de Gourde. L'attaquant québécois s'est installé dans l'enclave et il a bien placé la lame de son bâton pour rediriger un tir-passe de Hedman.

GOOD GOURDE! YANNI WITH THE REDIRECT pic.twitter.com/fatTqSDKoi — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 2 avril 2017



À la recherche d'un autre point précieux au classement général, les hommes de Jon Cooper ont tout tenté en prolongation, mais après une chance ratée de Kucherov, Radulov a donné la victoire au Canadien.

Avant-match

La formation floridienne qui est toujours dans la course aux séries devra quant à elle se priver de son capitaine Steven Stamkos et de l’attaquant Tyler Johnson.

Joride Benn ne sera pas sur la patinoire pour le Canadien et Carey Price gardera le filet. Son vis-à-vis sera Andrei Vasilevskiy.

Les trios à l’entraînement

Pacioretty-Danault-Radulov

Galchenyuk-Shaw-Lehkonen

Byron-Plekanec-Gallagher

King-McCarron-Martinsen

Markov-Weber

Davidson-Petry

Beaulieu-Emelin

(Avec 98,5 Sports)