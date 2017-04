Le Canadien est éliminé en six matchs (vidéo)

On en parle en ondes : Montage des faits saillants du match (défaite et élimination du CH vs NYR) (3:20) Publié le samedi 22 avril 2017 dans Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Même face l'élimination, les gros canons du Canadien ne se sont pas levés, samedi, et la formation montréalaise a été éliminée des séries de la coupe Stanley à la suite d'un revers de 3-1 face aux Rangers de New York.

Deux buts de Mats Zuccarello en deuxième période ont pavé la voie à cette victoire des Rangers qui remportent la série quatre victoires à deux. Derek Stepan a complété dans un filet désert.

Alexei Emelin a inscrit le seul but de la formation montréalaise en première période.

Le Canadien, champion de la section Atlantique, ne franchit donc pas le premier tour éliminatoire.

Les Rangers affronteront au prochain tour le gagnant de la série entre les Sénateurs d'Ottawa et les Bruins de Boston.

Carey Pirce a effectué 20 arrêts. Henrik Lundqvist a repoussé 27 des 28 tirs dirigés vers lui.

Quelque chose dans l'air



Ce n'était pas la pleine lune, mais il y avait peut-être quelque chose dans l'air à New York, alors que deux phénomènes rares se sont produits en première période.



Le capitaine du Tricolore Max Pacioretty a donné le ton à la rencontre en jetant les gants devant l'attaquant des Rangers Jimmy Vesey avec un peu moins de cinq minutes d'écoulées. Il s'agissait pour Pacioretty de seulement son cinquième combat dans la LNH.



Emelin a ouvert la marque quelques instants plus tard en inscrivant son premier but depuis le 14 janvier, face à ces mêmes Rangers. Il s'agissait aussi pour lui d'un premier but en 29 matchs en en séries éliminatoires.



Le Canadien a dominé la première priode 11-6 au chapitre des tirs au but, mais le vent a rapidement tourné au deuxième engagement.



Zuccarello a créé l'égalité après 2:26 de jeu en deuxième période, pendant que le défenseur Jordie Benn était au cachot. Il s'agissait pour les Rangers d'un premier but en 15 occasions en supériorité numérique depuis le début de la série.



Le Norvégien est revenu à la charge avec 6:29 à faire à la période, complétant cette fois un jeu de passes amorcé par J.T. Miller et Kevin Hayes.



Les Rangers ont tenté d'achever la bête meurtrie avant la fin de l'engagement, mais Miller a écopé une bête punition pour bâton élevé, ce qui a permis au Canadien de reprendre un peu de rythme.



Les visiteurs ont obtenu un autre avantage numérique à mi-chemin du dernier tiers, mais les Rangers ont fermé la porte.



Les Rangers ont évité le piège de se contenter de protéger leur avance et Price a dû bien faire pour éviter d'encaisser le coup de grâce.



Lundqvist a réalisé un dernier arrêt clé aux dépens de Tomas Plekanec avec 1:43 à jouer. Stepan a mis fin au débat avec 17,8 secondes à faire au match.

(Avec Associated Press et Presse canadienne)