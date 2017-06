Le Canadien devrait-il tenter acquérir Marchessault?

On en parle en ondes : Faut-il reconfigurer le Canadien? (13:19) Faut-il reconfigurer le Canadien? Publié le lundi 19 juin 2017 dans Les amateurs de sports Avec Mario Langlois et Philippe Cantin

(98,5 Sports) - Après avoir mis la main sur Jonathan Drouin du Lightning de Tampa Bay, le Canadien de Montréal pourrait-il acquérir un autre Québécois, à savoir, Jonathan Marchessault des Panthers de la Floride?

Selon Philippe Cantin, le Tricolore devrait tout faire en son possible pour acquérir Marchessault , du moins, si ce dernier est disponible.

Le Québécois a inscrit 30 buts et amassé 21 mentions d’aide avec les Panthers au cours de la dernière saison et il n’a pas été protégé en vue du repêchage des Golden Knights de Las Vegas..

Cantin estime que le Canadien devrait y songer, d’autant plus que rien ne dit que Thomas Plekanec sera encore avec le club montréalais à la fin de la semaine. Le Bleu-Blanc-Rouge a peu de joueurs de centre au sein de l’organisation.

Cantin et l’animateur Mario Langlois ont discuté de cette possibilité et des autres options qui s’offrent à l’organisation montréalaise qui pourrait changer de visage plus qu'on le pense dans les prochaines semaines.

Écoutez l’entrevue intégrale….