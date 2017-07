Le Canada est éliminé à la Gold Cup (vidéo)

GLENDALE, Arizona - Battu 2-1 par la Jamaïque, le Canada a vu son parcours se terminer, jeudi, en quarts-de-finale de la Gold Cup, un tournoi de la CONCACAF.

Shaun Francis et Romario Williams ont marqué lors des 6e et 50e minutes avant le filet de l'Ontarien Junior Hoilett (60e), d'une frappe courbée venant de l'extérieur de la zone de réparation.



Une fois en zone de penalty, Darren Mattocks, jadis des Whitecaps de Vancouver, a repéré un Francis à découvert, dont le tir a touché la transversale avant de franchir la ligne.



Peu après, une tête de Cyle Larin, des Canadiens, a raté de bien peu à la suite du coup franc de Scott Arfield.



Williams a doublé le compte en début de deuxième demie. On lui a laissé trop d'espace et il a su convertir une savante frappe, courbée. Le gardien canadien, Milan Borjan, a vaillamment plongé à sa gauche, mais le ballon a fait fi du bout de ses doigts.



Aux environs de la 70e minute, Hoilett a tenté de marquer à peu de choses près comme pour son pemier but, mais le gardien Andre Blake a fait un plongeon formidable.

Faits saillants:

«Je suis satisfait de l'effort. Les joueurs ont tout donné sur le terrain, a dit l'entraîneur du Canada, Octavio Zambrano. Vous ne pouvez rien demander de plus. L'effort et la volonté de gagner étaient là et pour ça je suis satisfait, même si le score est insatisfaisant.»

Le match se déroulait au stade de l'Université de Phoenix, le domicile des Cardinals de l'Arizona, dans la NFL. Le Canada a remporté l'événement en 2000.

Le Canada se trouvait en phase éliminatoire pour la première fois depuis 2009. Là aussi, la route avait pris fin en quarts de finale.



Avant de s'incliner contre la Jamaïque, l'équipe canadienne a battu la Guyane française 4-2 et soutiré deux matches nuls: 1-1 face au Costa Rica et 0-0 contre le Honduras.



«Les joueurs ont vite compris ce que nous voulions, a mentionné Zambrano. Nous devons continuer avec l'idée de jouer du football offensif. Pas seulement avec notre équipe senior mais pour toutes nos équipes, à partir du niveau U-15.»



Lors de cette Gold Cup, sept joueurs ont fait leurs débuts compétitifs en compétition officielle : Fraser Aird, Maxime Crépeau, Alphonso Davies, Anthony Jackson-Hamel, Mark-Anthony Kaye, Michael Petrasso et Steven Vitoria.



La Gold Cup de la CONCACAF est le championnat officiel des équipes nationales de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes.



Le Canada est classé 100e au monde, à 24 places des Jamaïcains. Les deux pays vont s'affronter à nouveau le 2 septembre à Toronto, lors d'un match amical.