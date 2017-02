Le Brésilien Ronaldinho devient le nouvel ambassadeur du FC Barcelone

Manu Fernandez / The Associated Press

Manu Fernandez / The Associated Press

BARCELONE, Espagne - Le FC Barcelone nommera l'ex-joueur étoile Ronaldinho au poste d'ambassadeur du club catalan pour les 10 prochaines années.

L'entente avec le fabricant de jeux brésilien sera conclue vendredi au Camp Nou, a précisé l'équipe jeudi.



Ronaldinho rejoindra d'anciens joueurs du Barça pour participer à des matchs aux quatre coins du monde, en plus de prendre part à des cliniques, des séances d'entraînement ainsi qu'à d'autres activités d'équipe, dont celles des académies. Il s'impliquera également auprès de la Fondation du FC Barcelone en lien avec l'UNICEF et dans d'autres projets.



Ronaldinho a joué pour le FC Barcelone de 2003 à 2008, et il a contribué à la conquête de la Ligue des Champions de l'UEFA en 2006 ainsi qu'à celles du championnat espagnol en 2005 et 2006.



Il a également été élu le meilleur joueur au monde en 2004 et 2005.



Le vétéran âgé de 36 ans n'a toujours pas officiellement annoncé sa retraite, mais il n'a pas porté l'uniforme d'un club depuis 2015.



Jusqu'à tout récemment, il négociait son retour au jeu avec la formation brésilienne Coritiba.



Ronaldinho a remporté la Coupe du monde de soccer avec le Brésil en 2002.