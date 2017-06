Le «Big 4» du tennis masculin n'aura pas la tâche facile à Wimbledon

LONDRES - Le «Big 4» du tennis masculin n'a pas été gâté par le tirage au sort. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, les quatre seuls joueurs masculins à avoir triomphé à Wimbledon au cours des 14 dernières années et les quatre principales têtes d'affiche cette année, pourraient tous se retrouver face à des adversaires coriaces dès les quarts de finale.



Federer, en quête d'un huitième titre record au All England Club, pourrait affronter le finaliste de l'an dernier Milos Raonic dès les quarts de finale avant un rendez-vous contre Djokovic ou Dominic Thiem en demi-finales. Murray, tenant du titre, pourrait de son côté devoir battre Stanislas Wawrinka avant une possible confrontation contre Nadal. Le champion des Internationaux de France aurait avant à se débarrasser de Marin Cilic en quarts de finale.



Le tirage le plus difficile revient à Djokovic, triple champion à Wimbledon. À la peine depuis sa victoire à Roland-Garros l'année dernière, le Serbe a potentiellement un match de troisième ronde contre Juan Martin del Potro. Le champion des Internationaux des États-Unis en 2009 a vaincu Djokovic en première ronde du tournoi olympique l'année dernière. Djokovic a toutefois gagné ses trois confrontations contre lui cette année.



Le favori Murray a récemment été ennuyé par une douleur à la hanche et il a déclaré forfait pour deux matchs amicaux cette semaine. Il entreprendra le tournoi contre Alexander Bublik, repêché des qualifications.





Parcours difficile pour Raonic



Raonic, actuellement 7e joueur mondial, sera pour sa part opposé à l'Allemand Jan-Lennard Struff, 50e mondial, au premier tour. Son parcours ne sera pas de tout repos, car il pourrait croiser Alezander Zverev, meilleur joueur de la prochaine génération, en huitième de finale.



Au tableau féminin, le favorite Angelique Kerber pourrait en découdre avec Karolina Pliskova, no 3, ou Caroline Wozniacki, no 5, en demi-finales. Et Simona Halep, no 2, pourrait affronter Elina Svitolina, no 4, à la même étape du tournoi.



Eugenie Bouchard, 61e joueuse mondiale, croisera le fer avec l'Espagnole Carla Suarez Navarro, qui occupe le 26e rang, en lever de rideau.



Quatre autres Canadiens seront du tableau principal. Il s'agit de Vasek Pospisil, de Vancouver, de l'Ontarien Denis Shapovalov, de la Montréalaise Françoise Abanda et de l'Ontarienne Bianca Andreescu.



Pospisil, qui gravit les échelons du classement depuis le début de l'année, aura fort à faire contre Thiem. Il a déjà obtenu du succès sur le gazon du All England Club, accédant notamment aux quarts de finale du simple en 2015 avant de s'incliner aux mains d'Andy Murray.



Shapovalov, âgé de seulement 18 ans, participe à son premier tableau principal d'une épreuve du Grand Chelem après avoir obtenu un laissez-passer. Il se mesurera au Polonais Jerzy Janowicz, 141e mondial.



Au tournoi de qualifications chez les dames, Abanda et Andreescu ont gagné leur dernier match et confirmé leur place au tableau principal. Abanda se mesurera à la Japonaise Kurumi Nara et Andreescu aura pour adversaire la Slovaque Kristina Kucova à leur premier match.