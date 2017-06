Laurent Duvernay-Tardif vise la retraite à 30 ans

(98,5 Sports) - Le garde des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif, fait partie de la nouvelle génération des joueurs de football qui pensent beaucoup plus à leur avenir. Une carrière dans la NFL c'est prestigieux, c'est très lucratif, mais c'est aussi extrêmement taxant.

Un texte de Jeremy Filosa

Duvernay-Tardif a déjà un plan en tête, il n’est pas question pour lui de jouer trop longtemps et hypothéquer ses rêves, son avenir et sa santé. Le Québécois vient de signer une entente de cinq ans avec son équipe et il n’a pas l’intention d’aller plus loin.

«Quand j’ai signé ce contrat, je l’ai signé en fonction de ce que j’étais prêt à donner au football. Je vais me donner à 110% pour les cinq prochaines années, ensuite de cela ce sera le temps pour moi de me concentrer sur la médecine à temps plein.»

Duvernay-Tardif ne sait pas comment il se sentira à 30 ans, mais il se pose la question sur la pertinence de la poursuivre dépassée cet âge.

«Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si je me rends là, j’aurai eu une carrière de huit ans ce qui est bien au-dessus de la moyenne. J’ai plusieurs autres projets ici à Montréal dont ma carrière en médecine et mon implication auprès des jeunes, je pense qu’à 30 ans ce sera l’âge parfait pour faire cette transition.»

L’implication auprès des jeunes débute maintenant

Celui que l’on surnomme LDT a justement rencontré les médias mardi matin dans le cadre d’un de ses évènements caritatifs. En plus d’inviter plusieurs jeunes au Stade Percival-Molson pour faire du sport, Tardif a dévoilé son autobus qui contient une multitude d’articles de sports qu’il remettra à différentes écoles du Québec.

Les articles sportifs permettront à certains établissements scolaires dans le besoin d’aider les jeunes à faire du sport et bien équilibrer études et activité physique.

«Le sport à l’école fait en sorte que les jeunes développent une discipline et une éthique de travail. Les programmes sports-études peuvent notamment aider les jeunes à bien s'organiser et à être structurés, ce qui selon moi est très important. Un contexte scolaire où un enfant peut bouger est très bénéfique et c’est pour cela que j’ai décidé d’y impliquer ma fondation.»