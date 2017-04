Lance Stroll finit un premier GP en carrière

SOTCHI, Russie - Le Québécois Lance Stroll a franchi une première étape importante dans sa jeune carrière en Formule 1. Il a terminé un premier Grand Prix, dimanche, lorsqu'il a fini 11e en Russie.

«J'ai vu le drapeau à damiers pour la première fois, c'est formidable!», a lancé Stroll, visiblement satisfait de sa course, qui a été gagnée par le pilote Mercedes Valtteri Bottas.



Même s'il n'a pu marquer son premier point au classement des pilotes, il s'agissait d'un soulagement pour le jeune pilote de 18 ans qui n'avait pas terminé les trois premières courses de la saison. Seuls les 10 premiers à franchir le fil d'arrivée du circuit qui ceinture le Parc olympique de Sotchi ont amassé des points.



«C'est difficile d'effectuer des dépassements et j'ai dû composer avec les lacunes de la voiture, car je ne pouvais la pousser à la limite, mais je suis certain que j'en obtiendrai bientôt (des points)», a-t-il mentionné.



Les choses avaient bien commencé pour Stroll, qui a connu un départ canon lui permettant de passer brièvement du 11e au neuvième rang. Il a cependant été effleuré quelques virages plus loin par le pilote Renault Nico Hülkenberg, entraînant un tête-à-queue - sans dégâts matériels. Stroll s'est donc provisoirement retrouvé 15e.



«Non (je ne me suis pas dit: 'Pas encore!'), a-t-il répondu lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait l'impression de revivre le cauchemar des dernières courses lors de l'incident. Je savais que je n'avais subi aucun dommage, mais c'était malheureux parce que je venais de connaître un très bon départ. J'étais quelque part autour de la huitième position, sauf que je me suis retrouvé coincé sur le vibreur, et comme il n'y avait aucune adhérence possible, alors j'ai perdu le contrôle. Ça arrive.»



Le pilote Williams a alors orchestré une remontée au classement, avant de se retrouver coincé en 12e place derrière le pilote Toro Rosso Daniil Kvyat. Stroll est finalement entré aux puits au 27e tour afin de changer ses gommes, et il est ressorti devant le pilote russe en 11e position. Le pilote recrue chez Williams a bien tenté de rattraper le détenteur du 10e rang, Carlos Sainz fils, mais il a manqué de temps et n'a pu amasser de point de classement.



«J'ai connu mes meilleurs moments en piste après mon arrêt aux puits, car j'ai pu passer Kvyat, a admis Stroll. Je savais que nous avions le rythme, même si j'ai dû lever le pied afin de laisser passer Bottas, Vettel et Räikkönen en cours de route. J'avais l'impression de pouvoir rattraper Sainz vers la fin, mais j'ai manqué de temps.»



Ce n'est que partie remise pour Stroll, puisqu'il pourra se reprendre dès le prochain Grand Prix qui aura lieu le 14 mai à Barcelone, en Espagne.



«La saison est longue, et j'ai vraiment hâte de rentrer en Europe afin de retrouver des pistes que je connais, comme celle de Barcelone», a-t-il évoqué, visiblement affamé.