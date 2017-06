LAH: Les Griffins battent le Crunch 3-2 et sont à une victoire du titre

SYRACUSE, N.Y. - Dan Renouf a marqué deux buts, Jared Coreau a effectué 31 arrêts et les Griffins de Grand Rapids se sont approchés à une victoire d'un deuxième titre de la coupe Calder grâce à une victoire de 3-2 contre le Crunch de Syracuse, vendredi.

Les Griffins mènent la série 3-1. Le match no 5 sera présenté samedi, à Syracuse.



Ben Street a ouvert la marque à mi-chemin en première période pour les Griffins, le club-école des Red Wings de Detroit, et Renouf a creusé l'écart à 3-0 avec ses deux premiers buts des séries. Eric Tangradi a récolté deux aides.



Yanni Gourde et Michaël Bournival ont ramené le Crunch dans la rencontre, mais le club-école du Lightning de Tampa Bay n'a pas été en mesure de compléter la remontée.



Mike McKenna a repoussé 32 tirs devant le filet du Crunch, qui n'a jamais remporté la coupe Calder.



Les Griffins ont remporté la coupe Calder en 2013, quand ils avaient défait le Crunch en six rencontres.