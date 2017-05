La Russie et les États-Unis l'emportent au Championnat du monde de hockey

COLOGNE, Allemagne — La Russie a pulvérisé la Slovaquie 6-0 et les États-Unis ont effacé un déficit de deux buts en route vers une victoire de 5-3 contre la Lettonie au Championnat du monde de hockey, samedi. La Russie est de nouveau en tête du groupe A, après avoir dominé les Slovaques 39-22 au chapitre des tirs au but.



Yevgeni Dadonov a ouvert la marque pour les favoris du tournoi à 1:12, avant de réussir son deuxième du match en avantage numérique. Andrei Mironov a creusé l'écart à 3-0 avant le premier entracte.



Nikita Kucherov et Ivan Telegin ont ajouté un filet chacun à leur fiche, puis Vladislav Gavrikov a complété la marque pour permettre à la Russie de reprendre une avance de deux points en tête de leur groupe sur les États-Unis.



Ç'avait plutôt mal commencé pour les Américains, après que Teodors Blugers et Kaspars Daugavins eurent rapidement donné les devants 2-0 aux Lettons.



J.T. Compher a rétréci brièvement l'écart à un but, mais Oskars Cibulskis a restauré l'avance de deux en faveur de la Lettonie.



Nick Bjugstad et Johnny Gaudreau ont ensuite fait vibrer les cordages pour les États-Unis, créant ainsi l'égalité 3-3, avant que Andrew Copp et Dylan Larkin ne scellent l'issue de la rencontre.



Larkin, qui comptait sept mentions d'aide avant d'entamer le match, a scellé l'issue de la rencontre en tirant dans un filet désert. Quelques instants plus tôt, alors qu'il restait 3:22, Copp avait procuré les devants aux Américains pour la première fois du match.



Larkin, un joueur de centre des Red Wings de Detroit, demeure le seul joueur américain à avoir inscrit son nom sur la feuille de pointage dans chacun des cinq premiers matchs du tournoi. Connor Hellebuyck a effectué 20 arrêts pour la formation de l'entraîneur-chef Jeff Blashill.



D'autre part, le Bélarus a savouré sa première victoire du tournoi en infligeant une défaite de 5-2 à la Slovénie, à Paris, où Markus Hannikainen a inscrit le but victorieux dans le court gain de 3-2 de la Finlande contre la Norvège.



L'Allemagne croisera le fer avec l'Italie un peu plus tard à Cologne.