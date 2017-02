La revanche des fans de l'Impact sur ceux des Canadiens? (vidéos)

(98,5 Sports) - Les partisans de l'Impact et les fans de soccer seront-ils plus charitables que les aficionados des Canadiens et du hockey au sujet d'un trou de souris Centre Bell.

Le match entre les Canadiens et les Capitals de Washington a été retardé de 11 minutes pour réparer une fissure au bas d’une rampe assez grande pour qu’une rondelle puisse s’y engouffrer

On se souviendra que l’Impact de Montréal avait mal paru lors du premier match de la finale de l’est en MLS entre l’Impact et le Toronto FC. Le match avait été retardé de plus de 30 minutes parce qu’il avait fallu retracer les lignes de la surface de réparation dont les dimensions n’étaient pas réglementaires.

Plusieurs amateurs de hockey avaient alors fait les gorges chaudes, ridiculisant l’Impact et le soccer en général.

Parions que Geoffrey Molson, propriétaire des Canadiens n’était pas plus heureux de la situation que ne l’était Joey Saputo qui a les mêmes fonctions avec le Bleu-Blanc-Noir.

In case you were wondering why we just had an 11-minute delay in the action. #MouseHouse pic.twitter.com/RgGSuHEEwv — Washington Capitals (@Capitals) 4 février 2017