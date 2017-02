La NBA s'affirme contre toutes formes d'inégalité et de discrimination

NOUVELLE-ORLÉANS - La NBA continue de surveiller la façon dont les états gèrent les lois concernant la protection des transgenres et le commissaire Adam Silver a lancé un avertissement que la ligue allait maintenant décider où se tiendrait le match des étoiles en fonction de ces politiques.

Lors de sa conférence annuelle en marge du match des étoiles, Silver a indiqué qu'il avait parlé à Roy Cooper, le gouverneur de la Caroline du Nord, à propos de la controversée loi HB2. Récemment élu, Cooper souhaite abroger cette loi qui discrimine les transgenres. L'état devait, à l'origine, être l'hôte du match des étoiles, en 2017.



Si d'autres états souhaitent proposer ce genre de loi, Silver a affirmé que la NBA allait également les surveiller.



«Nos valeurs et les valeurs de la ligue en matière d'égalité et d'inclusion sont très importantes pour nous et pour les membres de la grande famille de la NBA. Ces valeurs seront d'ailleurs très importantes dans notre décision d'octroyer un événement spécial comme le match des étoiles», a insisté Silver.



Le commissaire a également discuté d'un autre problème qui cause des divisions aux États-Unis: le décret anti-immigration signé par le président Donald Trump. Ce décret interdit aux ressortissants de sept pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, John Kelly, a mentionné samedi que Trump travaillait à l'écriture d'une version plus ?simplifiée?.



Un des sept pays touchés par ce décret est le Soudan, nation d'origine des joueurs de la NBA Luol Deng et Thon Maker.



«Ça va à l'encontre de nos valeurs fondamentales et de ce qui fait de la NBA une si grande ligue. Les meilleurs joueurs au monde viennent jouer avec nous», a fait valoir Silver.



Silver a ajouté qu'il était très heureux de voir une augmentation des joueurs internationaux dans la NBA, notant qu'il s'agit d'une hausse de 25 pour cent et qu'elle allait se poursuivre au fil des années.



«Si on regarde le dernier repêchage, près de 50 pour cent des joueurs repêchés en deuxième ronde viennent de l'extérieur des États-Unis, a-t-il dit. Alors que ce sport devient de plus en plus global, la compétition devient féroce partout dans le monde. Les postes dans une équipe de la NBA deviennent encore plus convoités.»



Le commissaire a rappelé qu'une ligue diversifiée et une meilleure ligue.



Finalement, la NBA a annoncé qu'elle allait disputer un autre match en Afrique, cet été. La rencontre aura lieu à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Silver a exprimé que la présence de la NBA sur ce continent s'avérera importante pour la ligue dans un avenir rapproché.