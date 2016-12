La LNH étudie deux options pour le calendrier 2017-18 afin d'accommoder les JO

TORONTO ? La LNH étudie deux options pour le calendrier de la saison 2017-18, que ses joueurs participent ou non aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré vendredi après-midi que la ligue a entamé ses travaux avec les équipes pour créer deux options pour le calendrier de la saison prochaine. La première prend en compte que les joueurs du circuit Bettman participeront aux JO en Corée du Sud, tandis que la seconde les écarte pour la première fois depuis 1994.



Daly a précisé qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce dossier, puisque les pourparlers sont toujours en cours afin que les joueurs puissent participer aux JO de 2018.



Plus tôt ce mois-ci, le bureau des gouverneurs de la LNH avait exprimé son profond désaccord envers la possibilité que les joueurs participent à leurs sixièmes Jeux olympiques d'hiver consécutifs.



?Nous devons avoir une très bonne raison de participer aux Jeux olympiques, et en ce moment nous tentons encore d'en trouver une?, a dit Daly, en soulignant que la décision finale n'a toujours pas été prise.



Daly a rappelé que la LNH attend toujours que la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) plaide sa cause et qu'elle réponde aux préoccupations de la ligue quant aux coûts de transport et d'assurance des joueurs.



Il a toutefois refusé de dire ce que ça prendrait pour que la plupart des membres du bureau des gouverneurs changent leur fusil d'épaule.