La Juventus retourne en finale de la Ligue des Champions

TURIN - Dani Alves a propulsé la Juventus de Turin vers une victoire de 2-1 contre Monaco qui permet au club italien de retourner en finale de la Ligue des Champions pour une deuxième fois en trois ans.

Alves a mis la table pour le but de Mario Mandzukic à la 33e minute et il a fait lui-même bouger les cordages avant la mi-temps, mardi, permettant à la Juventus de remporter une victoire de 4-1 dans la série aller-retour au total des buts.



Kylian Mbappe a inscrit un but de consolation à la 69e minute pour Monaco, pendant que les célébrations étaient déjà commencées dans les gradins.

La troupe de Massimiliano Allegri devrait aussi s'assurer d'un sixième titre d'affilée en Série A, dimanche, à Rome, du jamais vu dans le championnat italien. La Juventus participera aussi à la finale de la Coupe d'Italie.



Ayant besoin de combler un retard de 2-0 après la première manche, les joueurs de Monaco ont connu un bon début de match.

La Juventus a eu droit à une petite frayeur quand le tir d'un angle fermé de Mbappe a frappé l'intérieur du poteau éloigné. La jeune sensation était toutefois en position de hors-jeu.



Radamel Falcao a ensuite cogné une frappe tout juste par-dessus la barre transversale.



La Juventus a commencé à renverser la vapeur vers la moitié de la première demie.



Gonzalo Higuain a foncé dans la surface et a lobé le ballon par-dessus le gardien Danijel Subasic, mais le défenseur Kamil Glik est parvenu à dégager le ballon.



Subasic a ensuite frustré Mandzukic. Ce dernier s'est toutefois racheté après avoir passé la demi-heure de jeu.



Une longue relance du gardien Gianluigi Buffon a permis aux Italiens de partir en contre-attaque. Alves a centré le ballon, puis Subasic a stoppé la première tentative de Mandzukic qui a finalement marqué sur le retour.



La Juventus a doublé son avance avant la pause. Subasic a boxé un corner, mais le ballon s'est dirigé vers Alves qui a marqué d'une superbe frappe à la volée.



Le Real Madrid et l'Atlético Madrid ont rendez-vous mercredi dans la deuxième manche de l'autre demi-finale.

Le Real Madrid, champion en titre du tournoi, détient un avantage de 3-0.