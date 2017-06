La France comptera trois de ses protégées en ronde des 16 à Roland-Garros

PARIS — Alizé Cornet et Caroline Garcia ont gagné leur match respectif samedi et assuré la présence de trois Françaises au quatrième tour des Internationaux de tennis de France pour la première fois depuis 1994. Joueuse non classée parmi les têtes de série, Cornet a facilement vaincu la Polonaise Agnieszka Radwanska (9e) 6-2, 6-1 en 79 minutes. Quant à Garcia, 28e tête de série, elle a dû batailler avec plus de vigueur pour venir à bout de la Taïwanaise Hsieh Su-we, 6-4, 4-6, 9-7.



Cornet et Garcia se joignent à Kristina Mladenovic (13e), qui avait pris la mesure de l'Américaine Shelby Rogers vendredi.



Par ailleurs, Cornet et Garcia croiseront le fer en quatrième ronde, assurant aux amateurs de tennis de France de voir au moins une des leurs accéder aux quarts de finale.



≪Je pense que les spectateurs seront excités, a prédit Cornet. Nous allons tenter de leur donner un bon spectacle, un bon match. Le soutien de la foule est comme un boni, de l'énergie additionnelle.≫



Il faut remonter à 2008, aux Internationaux des États-Unis, pour retracer la dernière occasion où trois Françaises ont atteint les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.



Dans d'autres matchs du tableau du simple féminin, la Roumaine Simona Halep (3e) n'a eu aucune difficulté à vaincre Daria Kasatkina, une Russe âgée de seulement 20 ans, 6-0, 7-5. Sa prochaine adversaire sera l'expérimentée Carla Suarez Navarro (21e), de l'Espagne, qui a également éliminé une joueuse de la Russie, Elena Vesnina (14e), 6-4, 6-4.



La Danoise Caroline Wozniacki (11e) a également franchi la troisième ronde, alors qu'elle a défait l'Américaine Catherine Bellis 6-2, 2-6, 6-3. Ce duel avait été interrompu à cause de la noirceur vendredi soir au moment où Bellis menait 5-2 en deuxième manche.



Après avoir bouclé le deuxième set, Bellis a obtenu un bris de service tôt en troisième manche, mais Wozniacki l'a aussi tôt récupéré avant d'en obtenir un deuxième, lors du huitième jeu. Elle a conclu l'affrontement avec un as, son cinquième du match.



Wozniacki affrontera la Russe Svetlana Kuznetsova (8e) au quatrième tour.



La pluie est venue couper court à la journée avant même que ne s'amorcent quatre matchs en simple dont celui entre Karolina Pliskova (2e) et Carina Witthoeft de même que le duel entre Elina Svitolina (5e) et Magda Linette.