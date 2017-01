La Finlande évite la relégation

MONTRÉAL - Les champions en titre demeureront dans le groupe mondial du Championnat junior. La Finlande n'a rien offert de convaincant, mais elle en a fait assez pour remporter victoire de 4-1 et balayer la série de relégation contre la Lettonie.

Après un tournoi rempli de rebondissements, qui a notamment été marqué par trois revers en ronde préliminaire et par le congédiement de leur entraîneur-chef Jukka Rautakorpi, les Finlandais devront vraisemblablement retourner à la table à dessin en vue du prochain tournoi.



Ils ont peiné dans le premier match de la série au meilleur de trois rencontres, une victoire de 2-1, et ce ne fut pas plus évident mardi.

À titre comparatif, les Lettons ont été lessivés 6-1 par les États-Unis, 9-1 par la Russie et 10-2 par le Canada en ronde préliminaire.



Eeli Tolvanen a ouvert la marque à seulement 1:31 du début de la rencontre en avantage numérique, ce qui a laissé croire que la Finlande allait facilement filer vers la victoire. Mais comme rien ne semble fonctionner pour les Finlandais cette année, ce fut loin d'être le cas.



Renars Krastenbergs a créé l'égalité avec l'avantage d'un homme en fin de première période et la marque est demeurée inchangée jusqu'à ce que l'attaque finlandaise ne débloque pour de bon au troisième engagement.



Vili Saarijarvi, en avantage numérique, et Juuso Valimaki ont fait bouger les cordages dans les trois premières minutes de la troisième pour permettre à la Finlande de pousser un soupir de soulagement. Valimaki a ajouté un quatrième filet lors d'une supériorité numérique en fin de match.



Veini Vehvilainen a repoussé 22 tirs dans la victoire tandis que Mareks Mitens a réalisé 38 arrêts.



La Lettonie en était à sa première présence dans le groupe mondial après avoir obtenu la promotion l'an dernier. Elle a encaissé quatre revers au cours de la ronde préliminaire et a affiché un différentiel de moins-23.