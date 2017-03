La FIFA propose un tournoi éliminatoire à six pays pour la CM de 2026

ZURICH — La FIFA souhaite organiser un tournoi éliminatoire à six équipes dans le pays où se déroulera la Coupe du monde de soccer, et l'enjeu sera deux laissez-passer pour le tableau principal qui en comprendra 48. Les dernières places seraient octroyées lors d'un mini-tournoi organisé en novembre, avant la Coupe du monde.



L'idée s'inscrit dans la volonté de la FIFA d'offrir des places additionnelles à chaque continent pour la Coupe du monde, à compter de 2026. La FIFA a mentionné que son bureau recommande que l'UEFA obtienne trois places supplémentaires garanties, portant son total à 16. Cette proposition hausserait aussi le total à neuf places pour l'Afrique, huit pour l'Asie, six pour l'Amérique du Sud, six pour l'Amérique du Nord et une pour l'Océanie.



En excluant l'Europe, les cinq autres confédérations enverraient une équipe chacune pour cette épreuve éliminatoire. Le continent sur lequel se déroulera la Coupe du monde fournirait la sixième.



La FIFA a aussi souligné que le laissez-passer automatique octroyé aux pays hôtes serait compris dans le quota d'une confédération.



Avant que ce soit adopté, le Conseil de la FIFA doit approuver la proposition le 9 mai au Bahreïn.