La championne en titre est évincée au quatrième tour à Roland-Garros

PARIS — La championne en titre Garbine Muguruza n'a pas été accueillie chaleureusement par les spectateurs, qui lui ont plutôt préféré son adversaire — une Française, évidemment — aux Internationaux de tennis de France. Muguruza a plié l'échine 6-1, 3-6, 6-3 devant la Française Kristina Mladenovic au quatrième tour et après la rencontre, alors qu'elle se dirigeait vers le vestiaire, elle a pointé la foule en signe de désapprobation.



≪La foule était très méchante aujourd'hui≫, a dit Muguruza lors de sa conférence de presse d'après-match, qui a été interrompue à un certain moment afin qu'elle puisse se ressaisir, après avoir retenu ses sanglots.



≪Parfois, a-t-elle ajouté, (les spectateurs) devraient être plus respectueux.≫



Mladenovic, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, n'était pas du même avis que l'Espagnole.



≪Je ne crois pas qu'ils aient exagéré, a confié Mladenovic. Honnêtement, non, je ne crois pas que c'était antisportif, injuste ou quelque chose du genre.≫



Un an après avoir montré l'ampleur de son talent en route vers la conquête du titre parisien, Muguruza s'est donc effondrée devant la Française, 13e tête de série.



Mladenovic a enregistré sa plus importante victoire en carrière en dépit du fait qu'elle a commis 16 doubles fautes — sept dans chacun des deux derniers sets —, à l'occasion d'une journée plutôt fraîche et venteuse sur le court Suzanne Lenglen.



≪Je joue chez moi. Évidemment, (les spectateurs) sont fébriles. L'ambiance était, ouais, électrisante≫, a mentionné Mladenovic.



Muguruza, la quatrième tête de série à Paris, avait battu Serena Williams en finale des Internationaux de France l'an dernier. Elle avait aussi été finaliste au tournoi de Wimbledon en 2015.



La dernière championne qui est parvenue à défendre avec succès à son titre à Roland-Garros fut Justine Henin, qui avait gagné le tournoi à trois reprises entre 2005 et 2007.



Mladenovic, une joueuse âgée de 24 ans, n'avait jamais franchi le troisième tour à Paris. Elle a fondu en larmes pendant son entrevue d'après-match, alors que les spectateurs scandaient son surnom, ≪Kiki≫.



La dernière Française à avoir gagné les Internationaux de France fut Mary Pierce, en 2000.



Mladenovic croisera le fer en quarts de finale avec la Suissesse Timea Bacsinszky, qui a surpris Venus Williams 5-7, 6-2, 6-1 sur le court Philippe Chatrier. C'était la deuxième fois en autant d'années que Bacsinszky disposait de Williams au quatrième tour à Roland-Garros.



≪Elle avait des réponses pour chacun de mes coups aujourd'hui≫, a dit Williams.



Plus tôt dimanche, l'ex-no 1 mondiale Caroline Wozniacki a atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2010, après avoir vaincu la championne du tournoi en 2009 Svetlana Kuznetsova 6-1, 4-6, 6-2.



Wozniacki, 11e tête de série, fut finaliste à deux reprises dans les tournois du Grand Chelem.



Elle a opté pour une approche conservatrice pendant une bonne partie de la rencontre, la concluant avec 15 fautes directes de moins que son adversaire. La Danoise a aussi réussi six bris en 12 tentatives contre Kuznetsova.



Wozniacki avait raté le tournoi de Roland-Garros en 2016 à cause d'une blessure à une cheville. Elle s'était inclinée aux premier ou deuxième tours lors des trois années précédentes.



Elle affrontera au prochain tour l'adolescente Jelena Ostapenko, qui est devenue la première joueuse lettone de l'ère moderne à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros. Elle a pris la mesure de la finaliste en 2010, Samantha Stosur, en trois manches de 2-6, 6-2, 6-4.



Ostapenko, 47e raquette mondiale, est la plus jeune joueuse inscrite au tournoi à l'âge de 19 ans.



D'autre part, la Tchèque Karolina Pliskova a facilement disposé de l'Allemande Carina Witthoft en sets consécutifs. Pliskova, deuxième tête de série, a décoché 34 coups gagnants en route vers une victoire de 7-5, 6-1 en 70 minutes. Elle affrontera au prochain tour la gagnante du match entre Veronica Cepede Royg et Mariana Duque-Marina.



La qualifiée croate Petra Martic a surpris la 17e tête de série Anastasija Sevastova 6-1, 6-1 pour atteindre le quatrième tour.



Martic est classée 290e au monde, mais elle n'a mis que 49 minutes pour battre la Lettone et égaler sa meilleure performance en carrière dans un tournoi du Grand Chelem.



Martic, qui est âgée de 26 ans, affrontera au prochain tour l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui a éliminé Magda Linette 6-4, 7-5.